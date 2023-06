Royal event

왕실의 행사

Horses race during the Royal Ascot, in Ascot, England, June 21. The Royal Ascot has been held for almost 300 years since 1768, and is one of the most prestigious social events for the high society of Britain. (Reuters)

지난 21일 영국의 애스콧에서 열린 로열애스콧에서 경주마들이 잔디 트랙을 달리고 있다. 1768년에 처음으로 시작 된 이래 300년 가까이 계속 된 로열애스콧은 영국 상류층들 사이에서 가장 권위있는 사교행사 중 하나이다. (로이터스)

By Edwin Choi ( edwin@heraldcorp.com