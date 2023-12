[해커스 TOEIC] 토익 점수 Up 단어, Part 5 문제

2) 파트 5 3문제

1. Adults who responded to a recent survey failed to ------- identify the geographical locations of 60 percent of the cities on a list.

(A) presently

(B) casually

(C) correctly

(D) sparingly

해석

최근 설문 조사에 응답한 성인들은 목록에 있는 도시들 중 60%의 지리적 위치를 정확하게 구별하지 못했다.

해설

부사 어휘 문제

‘목록에 있는 도시들 중 60%의 지리적 위치를 정확하게 구별하지 못했다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘정확하게, 바르게’라는 뜻의 부사 (C) correctly가 정답이다. 참고로 (A) presently는 ‘현재, 지금’, (B) casually는 ‘우연히, 무심코’, (D) sparingly는 ‘절약하여, 드물게’의 의미임을 알아둔다.

어휘

respond to ~에 응답하다, 답하다 fail to ~하지 못하다, ~하는 데 실패하다

identify 구별하다, 식별하다 geographical 지리적인, 지리상의

2. ------- large semi-trailer trucks are needed to transport the equipment, supplies and performers for the circus.

(A) Every

(B) Much

(C) Less

(D) Several

해석

서커스를 위한 장비, 비품, 그리고 곡예사들을 수송하기 위해서는 큰 세미 트레일러트럭 몇 대가 필요하다.

해설

수량 표현 채우기 문제

가산 복수 명사(large semi-trailer trucks) 앞에 빈칸이 있으므로 복수 명사 앞에 올 수 있는 (D) Several(몇몇의)이 정답이다. 참고로 (A) Every는 가산 단수 명사 앞에 쓰이고, (B) Much와 (C) Less는 불가산 명사 앞에 쓰임을 알아둔다.

어휘

transport 수송하다, 운송하다 equipment 장비, 용품 supply 비품, 공급품

performer 곡예사

3. Although Zeulig Incorporated sold romance novels in the past, it now publishes mostly textbooks and ------- reference materials for students.

(A) others

(B) another

(C) other

(D) each

해석

Zeullig사는 과거에 연애 소설을 판매했지만, 지금은 대부분 학생들을 위한 교재와 다른 참고 자료들을 출판한다.

해설

부정형용사 채우기 문제

빈칸 뒤에 복수 명사(reference materials)가 왔고, ‘다른 참고 자료들을 출판한다’라는 의미가 되어야 하므로 복수 명사와 함께 쓰여 ‘이미 언급한 것 이외의 것들 중 몇몇’이라는 의미를 가지는 형용사인 (C) other가 정답이다. (A) others의 경우 대명사로만 쓰이므로 형용사 자리에 올 수 없다. (B)와 (D)는 형용사로 쓰일 경우 단수 가산 명사와 함께 쓰인다.

어휘

romance novel 연애 소설 mostly 대부분, 주로 textbook 교재, 교과서

reference material 참고 자료

정답

(C) / (D) / (C)

