[해커스 TEPS] 텝스 시험대비 단기간 고득점 단어 & 문법 5문제

2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: How did you sleep last night?

B: Poorly. I slept ____________________.

(a) less than for three hours

(b) less than three hours

(c) for three hours less than

(d) three hours less than

해석

A: 어젯밤에 어떻게 잤니?

B: 잘 못 잤어. 세 시간보다 더 적게 잤어.

해설

비교급 관련 표현 채우기

문맥상 ‘세 시간보다 적다’라는 의미가 되어야 하므로, ‘~보다 적은’이라는 뜻의 비교급 표현 ‘less than + 명사’를 올바르게 사용한 (b) less than three hours가 정답이다.

어휘

poorly 부족하게

2.

A: Here's your key back.

B: Thanks for coming ____ to feed my dog while I was away.

(a) about

(b) over

(c) in

(d) on

해석

A: 여기 네 열쇠 돌려줄게.

B: 내가 없는 동안 우리 집에 와서 강아지 밥을 챙겨줘서 고마워.

해설

'동사 + 전치사' 표현 채우기

문맥상 '내가 없는 동안 우리 집에 와서 강아지 밥을 챙겨줘서 고마워'라는 의미가 되어야 한다. 따라서 동사 come과 어울려서 `~에 오다, 들르다’라는 의미의 표현인 come over를 완성하는 전치사 (b) over가 정답이다.

어휘

feed 밥을 주다, 먹이를 주다

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

To facilitate efficient routing, a variety of trucking companies in Japan _______________ Global Positioning System devices in their fleets.

(a) has used to start

(b) have using starting

(c) has started using

(d) have started using

해석

효율적인 발송을 촉진하기 위해, 다양한 일본 무역회사가 그들의 선박에 위성위치확인 시스템 장치를 사용하기 시작했다.

해설

올바른 동사 채우기

문장에 주어만 있고 동사가 없으므로 빈칸은 동사 자리이다. 따라서 현재완료 시제로 동사 형태를 제대로 갖춘 (a), (c), (d)가 정답의 후보이다. 주어에 복수 취급하는 수량 표현 'a variety of'가 쓰였으므로 복수 동사인 (d) have started using이 정답이다. 참고로, start는 목적어로 동명사와 to부정사를 모두 취할 수 있는 동사이다.

어휘

facilitate 촉진하다 efficient 효율적인 routing 발송, 전달

trucking 무역, 거래 Global Positioning System (GPS) 위성위치확인 시스템

fleet (동일 회사 소유의 항공기, 차량 등) 선박

4.

At the park, families gathered around to watch the ducks ___________ in the pond.

(a) splashed

(b) splashing

(c) to splash

(d) being splashed

해석

공원에서, 가족들은 오리들이 연못에서 첨벙대며 헤엄치는 것을 보기 위해 모여들었다.

해설

목적격 보어 자리 채우기

목적어와 목적격 보어를 취하는 동사 watch 뒤에 목적어(ducks)만 있고, 목적격 보어 자리가 비어 있으므로, 보어 자리에 올 수 있는 분사 (a)와 (b)가 정답의 후보이다. 5형식 지각 동사 watch는 목적격 보어로 동사원형 또는 현재분사를 취할 수 있다. 문맥상 목적어(the ducks)와 목적격 보어가 ‘오리들이 연못에서 첨벙대며 헤엄친다’라는 능동 관계에 있으므로, 현재분사 (b) splashing이 정답이다.

어휘

gather around 모여들다 pond 연못 splash 첨벙대며 헤엄치다, 튀기다

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) A: Hi, Jennifer! How are you doing today?

(b) B: Not so good. My cold doesn’t seem to be getting any better.

(c) A: If I were you, I’ll go see a doctor right away.

(d) B: You’re probably right. I’ve had this cold for a week already.

해석

(a) A: 안녕, Jennifer! 오늘 어떻게 보내고 있니?

(b) B: 썩 좋지는 않아. 감기가 더 나아질 기미가 없어.

(c) A: 내가 너라면, 당장 진찰을 받으러 갈 텐데.

(d) B: 네 말이 맞는 것 같아. 나는 감기에 걸린 지 벌써 1주일이나 됐거든.

해설

가정법 과거 동사의 짝이 틀린 문장 찾기

(c)에서 if절에 가정법 과거 동사인 were가 왔으므로, 주절에 조동사 will이 오면 틀리다. were와 짝을 이루어 가정법 과거를 만드는 것은 ‘would/should/could/might+동사원형’이므로, I’ll의 will이 would로 바뀐 I’d로 바뀌어야 맞다. 따라서 (c) A: If I were you, I’ll go see a doctor right away가 정답이다.

어휘

cold 감기 get better 나아지다 right away 당장

정답

(b) / (b) / (d) / (b) / (c) I’ll → I’d

