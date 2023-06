Excellency's excellent kick

대사각하의 훌륭한 발차기

French Ambassador to Korea Philippe Lefort demonstrates taekwondo techniques at the 2023 Culture Communication Forum held at the residence of the ambassador in Seoul on June 13, 2023, to commemorate the 20th anniversary of the Corea Image Communication Institute. Taekwondo was introduced to France in 1969. (Yonhap)

필립 르포르 주한프랑스대사가 13일 서울 서대문구 주한프랑스 대사관저에서 열린 CICI 20주년 기념 CCF 2023 문화소통포럼에서 태권도 시범을 보이고 있다. 태권도는 1969년에 프랑스에 최초로 전래되었다. (연합)

By Edwin Choi ( edwin@heraldcorp.com