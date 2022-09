[해커스 TOEIC] 토익 점수 Up 단어, Part 5 문제

2) 파트 5 3문제

1. The secretary does not know ------- the company president will be able to attend an emergency meeting due to his hectic schedule.

(A) on

(B) if

(C) while

(D) once

해석 -- 그 비서는 기업 회장이 정신없이 바쁜 일정으로 인해 긴급회의에 참석할 수 있을 것인지 알지 못한다.

해설 -- 명사절 접속사 채우기 문제

빈칸 이하(------- the company president ~ hectic schedule)는 타동사(know)의 목적어 자리이다. 따라서 목적어 자리에 온 절을 이끌 수 있는 명사절 접속사 (B) if(~인지 아닌지)가 정답이다. 전치사 (A), 부사절 접속사 (C), (D)는 명사절을 이끌 수 없다.

어휘

secretary 비서

attend 참석하다, 출석하다

emergency meeting 긴급회의

hectic 정신없이 바쁜, 빡빡한

2. The ------- during the social event was caused by the organization's lack of experience in coordinating its activities.

(A) confusion

(B) elimination

(C) valuation

(D) stagnation

해석 -- 그 사교 행사의 혼란은 활동 편성에 대한 단체 측의 경험 부족으로 인한 것이었다.

해설 -- 명사 어휘 문제

‘그 사교 행사의 혼란은 단체 측의 경험 부족으로 인한 것이었다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘혼란, 혼동’이라는 뜻의 명사 (A) confusion이 정답이다. 참고로 (B) elimination은 ‘제거, 삭제’, (C) valuation은 ‘평가, 가치’, (D) stagnation은 ‘침체, 불경기’의 의미임을 알아둔다.

어휘

organization 단체, 조합

lack 부족, 결여

coordinate 편성하다, 조정하다

3. Only ------- with sufficient design experience will be considered for the job position being offered by the marketing company.

(A) these

(B) them

(C) that

(D) those

해석 -- 충분한 디자인 경력이 있는 사람들만이 그 마케팅 기업에서 제공된 직책에 고려될 것이다.

해설 -- those 채우기 문제

문장에 주어 자리가 비어 있고, 빈칸 뒤에 전치사구(with sufficient design experience)가 나오므로, 전치사구의 수식을 받아 ‘~한 사람들’이라는 의미로 사용되는 지시대명사 (D) those가 정답이다. (A) these는 those처럼 독립적으로 ‘사람들’을 나타낼 수 없고, (B) them은 주어 자리에 올 수 없으며, (C) that은 사람 명사를 대신하지 못하므로 답이 될 수 없다.

어휘

sufficient 충분한, 흡족한

experience 경력, 경험

position 직책, 직위

정답: (B) / (A) / (D)

By Korea Herald ( khnews@heraldcorp.com