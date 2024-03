[해커스 TEPS] 텝스 시험대비 단기간 고득점 단어 & 문법 5문제

2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: Excuse me. I’m trying to find Mr. Jenkins.

B: He ________________ a conference abroad.

(a) is attending

(b) was attending

(c) will attend

(d) had attended

해석

A: 실례합니다. 저는 Mr. Jenkins를 찾고 있는데요.

B: 그는 해외에서 회의에 참석 중이에요.

해설

올바른 시제의 동사 채우기: 현재 진행

A가 현재 Mr. Jenkins를 찾고 있으므로 B는 Mr. Jenkins의 현재 시점의 상황에 대해 대답해야 할 것이다. 따라서 현재 진행 시제인 (a) is attending이 정답이다.

어휘

conference 회의 abroad 해외에서

2.

A: Did the professor approve your research plan?

B: No, he told ____________________.

(a) for me to revise

(b) me to revise it

(c) to revise it

(d) to revise

해석

A: 교수님이 네 연구 계획을 승인해주셨니?

B: 아니, 나보고 수정하라고 말씀하셨어.

해설

4형식 동사+간접 목적어+직접 목적어’ 채우기

문장에 주어(he)와 타동사(told)만 있고 목적어가 없으므로, 빈칸은 목적어 자리이다. 동사 tell(told)은 4형식 동사로 간접 목적어와 직접 목적어를 취한다. 따라서 ‘간접 목적어(me)+직접 목적어(to revise it)’을 올바른 어순으로 표현한 (b) me to revise it이 정답이다.

어휘

approve 승인하다 research 연구, 조사 revise 수정하다

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3. __________ you’re a regular employee or a contracted worker, the company gives hazard pay for every hour spent in the field.

(a) Yet

(b) Though

(c) Either

(d) Whether

해석

당신이 정규직 직원이든 계약직 근로자이든 상관없이, 회사는 현장에서 보낸 매시간에 대한 위험수당을 지급한다.

해설

부사절 접속사 채우기 문제

이 문장은 주어(the company)와 동사(gives)를 갖춘 완전한 절이므로 ‘__________ you’re a regular employee or a contracted worker’는 수식어 거품으로 보아야 한다. 이 수식어 거품은 주어(you)와 동사(are)를 갖춘 거품절이므로 수식어 거품절을 이끌 수 있는 부사절 접속사 (b)와 (d)가 정답의 후보이다. ‘당신이 정규직 직원이든 계약직 근로자이든 상관없이, 회사는 위험수당을 지급한다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘~이든 상관없이’라는 뜻의 부사절 접속사 (d) Whether가 정답이다. 참고로, 등위 접속사 (a) Yet은 절과 절을 대등하게 연결하므로 오답이고, 상관 접속사 (c) Either는 or와 함께 사용되므로 오답이다.

어휘

employee 직원, 고용인 contracted 계약한 worker 근로자

hazard pay 위험수당 field 현장

4. Paolo was wrong to expect the _______ building to be in a bad state.

(a) fifty-year-old

(b) fifty-year-olds

(c) fifty-years-old

(d) fifty-years-olds

해석

50년 된 건물이 열악한 상태에 있다고 예상한 Paolo가 틀렸다.

해설

적절한 형태의 ‘숫자+단위명사’ 채우기

빈칸이 정관사(the)와 명사(building) 사이에 있으므로 빈칸은 형용사 자리이다. 보기에 나온 수사(fifty)와 단위명사(year), 형용사(old)가 빈칸 다음에 온 명사(building)를 수식하는 형용사구로 사용될 경우, 선행하는 단위명사(year)는 단수형이 되어야 하므로 (a)과 (b)가 정답의 후보이다. 형용사는 복수형이 없으므로 (a) fifty-year-old가 정답이다. 참고로 old는 명사로도 사용될 수 있는데, 명사 old가 복수 형태로 쓰인 fifty-year-olds는 ‘50세인 사람들’이라는 의미의 집합명사가 되어 형용사구로 사용될 수 없다.

어휘

wrong (생각이) 틀린 expect 예상하다 state 상태

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) A: Our school needs to add more street lamps around campus.

(b) B: I agree. There are places where the lighting just isn’t enough.

(c) A: Like the area around the library. It’s quite dark there after dusk.

(d) B: Yeah. I don’t feel safe walked from there to my dorm at night.

해석

(a) A: 우리 학교는 캠퍼스 주변에 가로등을 더 추가해야 할 필요가 있어.

(b) B: 나도 동의해. 조명이 충분하지 않은 장소들이 있어.

(c) A: 도서관 주변처럼. 거긴 해진 뒤엔 꽤 어둡지.

(d) B: 응. 밤에 거기서부터 기숙사까지 걸어갈 때 안전하다는 느낌이 안 들어.

해설

현재분사/과거분사 선택이 틀린 문장 찾기

(d)에서 주어(I)와 분사 walk가 ‘내가 걸어가다’라는 의미의 능동 관계이므로 과거분사 walked가 오면 틀리다. 수동 관계를 나타내는 과거분사 walked는 능동 관계를 나타내는 현재분사 walking으로 바뀌어야 맞다. 따라서 (d) B: Yeah. I don’t feel safe walked from there to my dorm at night가 정답이다.

어휘

street lamp 가로등 around 주변에, 주위에 lighting 조명 enough 충분한 quite 꽤

after dusk 해진 뒤에 dorm(dormitory) 기숙사

.

.

.

.

.

정답

(a) / (b) / (d) / (a) / (d) walked → walking

✅ 설미연쌤 텝스인강 0원으로 무제한 수강 ▶ https://gouk.kr/rFxtbv

✅ 텝스 전레벨 교재 제공! 327/387 한번에 달성 ▶https://gouk.kr/wh2FDS

✅ 내 텝스 실력 무료로 확인하고 텝스인강 할인쿠폰까지! ▶ https://gouk.kr/aMCRNn