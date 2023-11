[해커스 TOEIC] 토익 점수 Up 단어, Part 5 문제

2) 파트 5 3문제

1. ------- to the museum's inventions exhibit is only $1.50 for children under 10 years of age and senior citizens 60 and above.

(A) Affirmation

(B) Profession

(C) Initiation

(D) Admission

해석

그 박물관의 발명품 전시회 입장료는 10세 이하의 어린이와 60세 이상의 노인에게는 단 1.5달러이다.

해설

명사 어휘 문제

‘전시회 입장료는 60세 이상의 노인에게는 단 1.5달러이다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘입장료’라는 뜻의 명사 (D) Admission이 정답이다. 참고로 (A) Affirmation은 ‘확인, 확언’, (B) Profession은 ‘직업, 직종’, (C) Initiation은 ‘가입, 시작’의 의미임을 알아둔다.

어휘

invention 발명품, 발명 exhibit 전시회, 전람회 senior citizen 노인, 고령자

2. The customer returned to the bank teller ------- changed her money to request a receipt for the transaction.

(A) who

(B) which

(C) whoever

(D) whom

해석

그 고객은 거래 영수증을 요청하기 위해서 그녀의 돈을 환전해 주었던 은행원에게 되돌아갔다.

해설

관계대명사 채우기 문제

이 문장은 주어(The customer)와 동사(returned)를 모두 갖춘 완전한 문장이므로, 빈칸 이하(------- changed her money ~ the transaction)는 동사(changed)를 갖춘 수식어 거품절로 보아야 한다. 이 수식어 거품절은 주어가 없는 불완전한 절이므로, 주어 역할을 하면서 불완전한 수식어 거품절을 이끄는 (A), (B), (C)가 정답의 후보이다. 선행사가 사람(the bank teller)이고, ‘그녀의 돈을 환전해 주었던 은행원에게 되돌아갔다‘라는 문맥이 되어야 하므로 사람 주격 관계 대명사 (A) who가 정답이다. (B) which는 사물 선행사에 사용하며, 복합관계대명사 (C)는 ‘누구든 간에’라는 의미로 어색한 문맥이 된다. 목적격 관계대명사 (D) whom은 주어 자리에 올 수 없다.

어휘

return to ~에 되돌아가다 bank teller 은행원 receipt 영수증 transaction 거래, 처리

3. The ------- musical performed by a troupe of unknown singers and dancers was praised by many well-known critics.

(A) delight

(B) delightful

(C) delighted

(D) delightfully

해석

무명 가수들과 무용수들로 이루어진 한 극단이 공연한 유쾌한 뮤지컬은 수많은 유명 평론가들에게서 찬사를 받았다.

해설

형용사 자리 채우기 문제

빈칸 뒤의 명사(musical)를 꾸밀 수 있는 것은 형용사이므로 형용사인 (B)와 (C)가 정답의 후보이다. ‘유쾌한 뮤지컬’이라는 문맥이 되어야 하므로 ‘유쾌한, 즐거운’이라는 뜻의 형용사 (B) delightful이 정답이다. (C)를 쓸 경우, ‘아주 기뻐하는 뮤지컬’이라는 어색한 문맥이 된다. 명사 또는 동사인 (A)와 부사인 (D)는 형용사 자리에 올 수 없다.

어휘

troupe 극단, 공연단 unknown 무명의, 알려지지 않은 be praised by ~에게 찬사를 받다

well-known 유명한, 잘 알려진 critic 평론가, 비평가

.

.

.

.

.

정답

(D) / (A) / (B)

