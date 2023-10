[해커스 TEPS] 텝스 시험대비 단기간 고득점 단어 & 문법 5문제

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: Do you have any glue?

B: There should be ______ in my desk drawer.

(a) the others

(b) each

(c) every

(d) some

해석

A: 너 풀 가진 것 있니?

B: 내 책상 서랍에 조금 있을 거야.

해설

올바른 부정 대명사 채우기

'There + 동사(should be)' 다음에 진짜 주어 자리가 비어 있다. 보기 중 주어 자리에 올 수 있는 대명사 (a), (b), (d)가 정답의 후보이다. 문맥상 ‘내 책상 서랍에 조금 있을 거야’라는 의미가 되어야 하므로, ‘조금, 약간, 몇몇’을 뜻하는 부정대명사 (d) some이 정답이다. (a) the others는 부정대명사로 쓰일 때 ‘정해진 것 중 남은 것 전부’라는 의미이고, (b) each는 부정대명사로 쓰일 때 ‘각자, 각기’라는 의미이다.

어휘

glue 풀 desk 책상 drawer 서랍

2.

A: The company offered me a great salary package and a flexible working schedule.

B: Really? That sounds ______ good to be true.

(a) just

(b) much

(c) too

(d) only

해석

A: 그 회사가 나에게 굉장한 연봉 패키지와 유동적인 근무 스케줄을 제안했어.

B: 정말? 너무 좋아서 믿어지지 않는걸.

해설

올바른 부사 채우기

빈칸 뒤에 형용사 good이 왔으므로, 이를 앞에서 강조하여 ‘너무 좋은’이라는 의미를 만드는 강조 부사 (c) too가 정답이다. 참고로 too ~ to –는 ‘-하기에 너무 ~하다’라는 문맥에 쓰이며, (b) much는 동사나 과거분사를 수식할 때 ‘매우’라는 뜻으로 사용되며, how, too, as, so 등과 함께 ‘~정도로 많이’라는 뜻으로 사용되는 경우도 있다.

어휘

company 회사 offer 제안하다 salary package (복지와 혜택이 포함된) 연봉 패키지

flexible 유동적인

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

Mel observed her younger brothers __________ in the pool.

(a) swum

(b) swims

(c) swam

(d) swimming

해석

Mel은 수영장에서 수영하는 그녀의 남동생들에 주의를 기울였다.

해설

분사 자리 채우기

주어(Mel), 동사(observe), 목적어(her young brothers)가 있는 완전한 문장이므로 빈칸은 수식어 거품 자리이다. 따라서 수식어 거품을 이끌 수 있는 분사 (c), (d)가 정답의 후보이다. '수영을 하는 남동생'이라는 의미가 되어야 하므로 현재분사 (d) swimming이 정답이다. 참고로, 수식 받는 명사와 분사가 능동 관계면 현재분사, 수동 관계면 과거분사를 쓴다.

어휘

observe 주의를 기울이다, 주시하다, 관찰하다 pool 수영장

4.

The girl just _______________ an angel.

(a) sat there like smiling

(b) smiled like there sat

(c) sat there smiling like

(d) smiled there sat like

해석

소녀는 천사처럼 미소 지으며 거기에 그냥 앉았다.

해설

올바른 어순 채우기

빈칸 뒤에 ‘관사 + 명사(an angel’)가 있으므로 ‘관사 + 명사’ 앞에 올 수 있는 전치사로 끝난 (c)와 (d)가 정답의 후보이다. 두 보기 중 '천사처럼 미소 지으면서'라는 의미의 분사구문을 완성하는 현재분사 smiling을 포함한 (c) sat there smiling like가 정답이다. 참고로 (a)와 (b) 끝에 있는 동사 smile과 sat은 둘 다 자동사로 뒤에 목적어를 취할 수 없고, (d)는 한 문장에 동사를 두 개 포함한 형태이므로 오답이다.

어휘

smile 미소 짓다 angel 천사

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) A: Is that my math homework on the kitchen table?

(b) B: No. It’s just a blank paper piece.

(c) A: This is bad. I can’t remember where I put my homework.

(d) B: Don’t worry. I’ll help you look for it.

해석

(a) A: 주방 식탁에 올려져 있는 것이 제 수학 숙제인가요?

(b) B: 아니요. 그냥 백지 한 장인데요.

(c) A: 정말 이상하네요. 제 숙제를 어디에다 두었는지 기억이 안 나요.

(d) B: 걱정 마요. 제가 그것을 찾는 걸 도와줄게요.

해설

가산 명사/불가산 명사 구별이 틀린 문장 찾기

(b)에서 ‘백지(blank paper)’라는 의미의 불가산 명사인 물질명사는 앞에 단위를 붙여 센다. 따라서 단위인 a piece of가 blank paper 앞에 와서 a piece of blank paper로 바뀌어야 맞다. 따라서 (b) B: No. It’s just a blank paper piece가 정답이다.

어휘

homework 숙제 blank paper 백지 remember 기억하다 look for 찾다

정답

(d) / (c) / (d) / (c) / (b) a blank paper piece à a piece of blank paper

