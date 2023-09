[김대균의 영어산책] 바른영어표현(2)

영어와 한국어 사이에는 문화적인 차이도 많다. 예를 들어 회사에 입사해서 첫 근무에 ‘ 잘 부탁드립니다’에 맞는 영어가 없다. 필자가 EBS 원어민들에게도 확인해본 결과 실제 그런 취지의 영어가 없다. 영작을 할 때 우리말을 그대로 영어로 옮기면 틀린 영어가 될 때도 많다. 영어를 영어답게 공부하기에는 Korea Herald 가 좋은 자료가 된다.

지난주에 이어서 쉽게 읽으면서 공부할 수 있는 김대균의 바른 영어 표현 원고를 공개한다.

No. 6 [과거분사 grounded] 외출 금지!

영문: You are grounded.

ground-grounded-grounded(지상에 있는)

이 표현의 유래: 파일럿에게 비행기 타지 말고 땅에 있으라는 말에서 나왔다.

cf. grind – ground – ground(갈은)

ground beef(갈아서 다진 소고기), ground coffee(갈아서 가루가 된 커피)

문법 포인트: 과거분사 표현들

Is she taken? 그녀 임자 있니?

His days are numbered.(그의 전성기는 끝났다)

That guy is so wasted, he can hardly stand up.(저 남자 너무 취했다. 그는 좀처럼 제대로 서있을 수도 없다)

No. 7 [head: 명사도 되고 동사도 되요] 귀띔해줘서 고마워!

영문: Thanks for the heads-up.

우리가 head는 잘 아는 단어라고 자신하지만 heads-up은?

heads-up은 누군가에게 앞으로 일어날 일에 대해 미리 주는 경고 메시지이다. 우리말로 ‘귀띔’

(예문) A: Did you know that Clara's birthday is tomorrow?(Clara생일이 내일인 것 알았니?)

B: Thanks for the heads up.( 귀띔해줘서 고마워!)

문법포인트: head는 명사로 쓰일 뿐 아니라 ‘어디로 향하다’를 뜻하는 동사도 된다.

Where are you headed?

Where are you heading for?

Where are heading to?

heading for는 for 대신 towards를 사용하는 경우가 많고, 그 방향으로 가다가 도중에 그칠 수도 있다는 느낌

반면 heading to는 그곳으로 가려는 의지가 강하다.

No. 8 [동사 two-time] 그는 양다리를 걸치고 있다

영문: He is two-timing you!

(예문) He is two-timing you!(그는 바람을 피고 있다.)

I found out he was two-timing me.(나는 그가 바람을 비고 있다는 것을 발견했다)

지금 바람을 피고 있는 중이니 be+ing

cf. 과학 실험등을 한번 두 번 시도하다 할 경우

one time, two times

두 배도 two times로 표현한다.

24 is two times as large as 12. (= twice)(24는 12의 두 배이다)

cf. double time이라는 말도 있는데, 이것은

군대 용어로 평소보다 두 배로 빨리 걷는 것

Double-time, March! 두 배로 빨리 행진!

No. 9 [what = the thing which] –‘것’으로 번역되는 what

나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다

영문: I know what you did last summer.

(예문) You are what you eat. 당신은 당신이 먹은 대로다. (먹은 음식에 따라 몸의 건강해지거나 나빠진다는 뜻!)

What can't be cured must be endured. 치료될 수 없는 것은 견뎌내야만 한다.

cf. What do you want? 무엇을 원하니? – 이 문장에서 what은 의문대명사이다!

What’s he doing? 그는 무엇을 하고 있니?

No. 10 [Where were we?/Where are we?차이]

우리 어디까지 했죠?

영문: Where were we?

(예문) Where were we? 수업 중에 / 강연 중에

Where were we? Oh, we were talking about swimming, right?(어디까지 했죠? 아, 우리가 수영에 대해 얘기하고 있었죠?)

그런데, 선생님이 학생들과 좀 더 친근하게 다가갈 경우, 또는 편한 진구끼리는

Where was I? = What was I talking about?

cf. Where are we now? 지금 여기 어디죠?

That explains it. 아, 그래서 그런 거구나.

No. 11 [현재완료진행] 영어 공부한지 얼마나 됐죠?

영문: How long have you been studying English?

(예문) How long have you been studying English?(O) 이 문장은 현재완료진행으로 써야 지금도 공부한다는 의미가 된다.

How long have you studied English?(X)

It has been raining since 10 a.m. 10시부터 계속 지금까지 비가 오고 있다.

It has rained since 10 a.m. (X)

지금도 내리고 있으니, 단순 현재완료를 사용하면 틀린다.

I have been working on this project for six months now.

I have worked this project for six months now. (X)

프로젝트가 아직 끝난 게 아니니 단순 현재완료형은 틀린다.

She has been looking for a job since she left college.

She has looked for a job since she left college. (X)