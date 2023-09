[김대균의 영어산책] 바른영어표현(1)

필자는 매주 일요일 오전 7시~8시 EBSFM 라디오에서 오디오어학당 스페셜을 방송중이다. EBS 오이오어학당에는 약 8만개의 영어, 외국어 컨텐츠가 있다. 그것들을 잘 활용하는 방법을 알려드리는 방송이다. 어린이영어부터 성인용에 이르기까지 초급, 중급, 고급이 모두 있고 일본어, 중국어, 베트남어등 외국어도 있다. Korea Herald 독자들도 참여해주시면 의견을 적극 반영하고 방송중에 사연과 이름을 소개해 드릴 것을 약속드린다.

금주와 다음주는 쉽게 읽으면서 공부할 수 있는 김대균의 바른 영어 표현 원고를 공개한다.

No.1. [전치사 to] 듣던 중 반가운 소리군요!

영문: It is music to my ears.

A :Here’s your paycheck for this month. 이번 달 월급입니다.

B :Ah, that’s music to my ears! 아, 듣던 중 반가운 소식이네요.

Your laugh is music to my ears. I’m never tired of that song.(당신의 웃음소리는 내 귀에 음악이죠. 그 노래가 질리지 않아)

문법포인트: 전치사 to와 어울리는 명사

stick to, adhere to 들러붙다, 집착하다, 고수하다

solution to~ / ∼에 대한 해결책

transfer to~ / ∼로 전근 가다, 갈아타다

No. 2 [자동사 matter] 크기가 중요하다.

영문: Size does matter.

(자동사 표현들)

Size does matter. 크기가 중요하다.

Money talks. 돈이면 다 된다

A: How did you get the tickets?" 어떻게 표를 구할 수 있었니?

B: "Money talks."돈이면 다 된다.

Don’t worry. I have a way of getting things done. Money talks. 걱정하지 마세요. 저만의 방법이 있으니까요. 돈이면 다 됩니다.

문법 포인트:‘주어+동사’만으로 완전한 문장

Money matters. 돈이 중요하다, Size does matter. 크기가 중요하다

It sucks. 그것 참 끔찍하다

It works 그것 효과 있다./ It is working well. 그것 잘 되고 있다.

● work : to be effective or successful(효과적인, 성공적인)

No. 3. 몸매를 멋지게 가꾸세요!

영문: Tone your body!

(예문) You will learn how to tone your body in one Month

This is a good exercise for toning up the thighs. (한 달 안에 몸매를 가꾸는 법을 배울것입니다.

이것은 허벅지를 가꾸는데 좋은 운동입니다.)

문법포인트: 명사 동사가 다 되는 단어들 너무나 많다

[tone 명사도 되고 동사도 된다]

tone : 동사 명사 모두 가능

화내는 말투로 누가 말을 할 경우에

Don't speak to me in that tone of voice!(그런 어조로 말하지 마시오.)

‘take a walk 산책가다(walk – 명사)

‘He walks his dog everyday(walks 동사)

(walk 걷기, 산책하다, answer 응답, 답하다, check 점검, 점검하다, cook 요리사 요리하다,

copy 복사 복사하다, visit 방문 방문하다)

No. 4 [가정법 단순형] 내게 노트북이 있으면 참 좋으련만

영문: I could use a laptop.

(예문) I could use a laptop.(휴대용 컴퓨터가 있으면 좋겠는데)

I could use an apartment.(아파트가 한 채 있으면 좋으련만!)

이 문장이 이해가 안가면 I wish ~로 생각하면 된다.

The website could use an upgrade. 그 웹 사이트는 업그레이드가 되면 좋으련만.

He could use a new suit for work. 그에게 근무용 새 정장이 있으면 참 좋으련만.

I could really use a car. 차가 한 대 있으면 정말 좋으련만

A; Can I get you anything? 뭐 좀 가져가 드릴까요?

B Thanks. I could use a drink. 감사합니다. 마실 것이 있으면 좋겠어요.

문법포인트: 가정법

I wish I could be there with you.내가 당신과 거기 함께 있으면 좋겠다.

If I danced, you would laugh. 내가 춤을 추면 네가 웃을 거야.

No. 5 [형용사 lovely] 넌 날 사랑스럽게 만들어.

영문: You make me lovely.

(예문) “You have lovely eyes, you have lovely hair.” 너는 사랑스러운 눈과 머리카락을 가지고 있다.

lovely는 형용사

She has lovely eyes.그녀는 사랑스러운 눈을 가지고 있다.

You look lovely in that dress. 당신은 저 드레스를 입으면 사랑스러워 보인다.

문법포인트: 명사+-ly = 형용사

lovely와 같이 부사처럼 생겼는데, 형용사로만 사용되는 단어들이다.

costly 비용이 많이 드는, 대가가 큰 / friendly 상냥한 / timely 시기적절한 / lively 활기찬(a lively city)

John doesn't work in a timely fashion(John은 시기 적절하게 일하지 않는다)

in a timely manner(시기 적절하게)