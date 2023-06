Brussels Ommegang

브뤼셀 오메강

People take part in the "Ommegang Oppidi Bruxellensis" parade in the city center of Brussels on June 28. Originally, the Ommegang was the largest procession of Brussels, taking place once a year on the Sunday before Pentecost. Since 1930, it has become a historical reenactment of the 1549 parade of Holy Roman Emperor Charles V. (AFP)

지난 28일, 벨기에 브뤼셀의 도심에서 브뤼셀오메강 행진이 이루어지고 있다. 원래 오메강은 오순절 전 일요일에 열리는 브뤼셀 최대의 연례행사였으나 1930년 이래로 신성로마제국 황제 카를 5세의 1549년 행진을 재현하는 행사가 되었다. (AFP)

By Edwin Choi ( edwin@heraldcorp.com