Early summer

때이른 여름

Children play in a fountain at Gwanghwamun Square, Seoul, May 29. The Korea Meteorological Administration has forecast that this summer will be hotter than last year's due to the El Nino phenomenon in development, and there will be more rain and torrential downpours in July and August. (Yonhap)

29일 어린이들이 서울 광화문광장 분수에서 놀고 있다. 올 여름은 엘니뇨 현상의 발달로 인해 예년보다 더 더울 것이며, 7월과 8월엔 평년보다 많은 비와 국지성 호우가 내릴 것이라고 기상청은 전망했다. (연합)

By Edwin Choi ( edwin@heraldcorp.com