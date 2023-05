Like Spider-Man

스파이더맨처럼

Miho Nonaka of Japan competes during the women's boulder semifinals at the International Federation of Sport Climbing's Climbing World Cup in Salt Lake City on May 20. Athletes at the Climbing World Cup compete in three disciplines: lead, bouldering and speed. (AP)

지난 20일, 유타의 솔트레이크시티에서 열린 국제스포츠클라이밍연맹 클라이밍 월드컵의 여자 볼더 종목 준결승전에서 일본의 노나카 미호 선수가 활약하고 있다. 클라이밍 월드컵에 출전하는 선수들은 리드, 볼더, 그리고 스피드의 세 종목으로 경쟁한다. (AP)

By Edwin Choi