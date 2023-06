[6/15] 해설1

Giddyap

이랴

A cowboy competes in the bareback riding event during the 2023 RAM Rodeo Tour in Milton, Ontario, Canada, on June 11. Modern American-style professional rodeos generally comprise the following events: tie-down roping, team roping, steer wrestling, saddle bronc riding, bareback bronc riding, bull riding and barrel racing. (Xinhua)

지난 11일 캐나다 온타리오주의 밀튼에서 개최 된 2023 RAM 로데오투어에서 한 카우보이가 베어백라이딩 종목에 참여하고 있다. 현대 미국식 프로 로데오에서는 타이다운 로핑, 팀 로핑, 스티어 레슬링, 새들브롱크 라이딩, 베어백브롱크 라이딩, 불 라이딩, 배럴 레이싱의 종목을 겨루게 된다. (신화)

By Edwin Choi ( edwin@heraldcorp.com