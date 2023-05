Monaegi experience

모내기 체험

Children plant rice buds during a monaegi (traditional rice planting) experience event at a paddy in Anyangcheon Ecological Park of Geumcheon-gu, Seoul, May 16. Monaegi was practiced only in parts of Gangwon Province before the 18th century, but has spread nationwide since. (Yonhap)

16일 아이들이 금천구 안양천 생태텃논에서 열린 모내기 체험 행사에 참여해 모를 심고 있다. 모내기는 18세기 이전까지는 강원도 일부 지역에서만 시행되었으나 이후로는 전국에 퍼지게 되었다. (연합)

By Edwin Choi