이번 회에는 저희 책 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 일상회화 편』과 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 비즈니스 편』에서 뽑은, 평이한 단어들로 이뤄졌지만 ‘있어 보이는’ 표현들을 소개합니다. 두 도서 모두 전자책으로 구매 가능합니다. 영어 스피킹 능력 향상에 많은 도움이 되시길 바랍니다.

<일상회화 편>

1.

spur-of-the-moment decision이란 무엇일까요?

spur는 ‘박차’를 의미하죠. spur-of-the-moment는 박차를 가해서 말을 출발시키듯 ‘순간적으로 결정하는 것’을 말합니다. 예를 들어 They made a spur-of-the-moment decision to take a trip to Las Vegas.라고 하면 ‘그들은 순식간에 라스베이거스로 여행을 떠나기로 결정했어’라는 뜻입니다.

2.

drag one’s feet은 시간을 지체한다는 뜻입니다.

drag one’s feet은 ‘발을 끈다’라고 직역할 수 있죠. 시간을 지연할 때 ‘끌다’라는 동사를 쓰는 것과 비슷하게, 발을 끄는 것은 ‘결정을 내리지 못하고 시간을 지연한다’는 비유적인 표현입니다. 그래서 I am still dragging my feet about the decision이라고 하면 아직 결정을 내리지 못하고 시간만 끌고 있다는 뜻이 됩니다.

3.

보류하는 것을 영어로는 ‘선반에 얹어 놓는다’라고 합니다.

shelf는 명사로 ‘선반’이고 shelve는 동사로 ‘선반에 얹다’라는 뜻입니다. 상품이 아니라 ‘계획’이나 ‘아이디어’를 shelve한다고 하면 잠시 보류한다는 말이 되죠. 그래서 We shelved the idea until a later date.은 ‘우리는 일단 그 생각을 보류했다’라는 뜻입니다.

4.

약속을 정할 때 매우 유용하게 쓸 수 있는 단어가 tentative입니다.

약속을 정할 때 일단 임시로 날짜를 잡고 나중에 변경하는 일이 잦죠. 그 때 유용하게 쓸 수 있는 단어가 잠정적이라는 뜻인 tentative 혹은 tentatively입니다. 예를 들어 ‘다음 회의 날짜를 일단 임시로 정합시다’는, Let’s set a tentative date for our next meeting.처럼 표현할 수 있습니다. Let’s tentatively set a date for our next meeting.처럼 표현해도 되죠.

5.

갈등을 뜻하는 conflict를 일정이 겹치는 상황에서도 활용할 수 있습니다.

conflict는 갈등이나 대립을 뜻하는 단어지만, 두 일정의 시간이 같아 서로 충돌하는 상황을 표현할 때도 쓸 수 있습니다. 예를 들어 That conflicts with my work schedule.이라고 하면 ‘근무 스케줄이랑 겹친다’라는 뜻입니다. 동사, 명사로 모두 쓰이므로 I have a schedule conflict.처럼 명사로 활용해도 ‘스케줄이 겹친다’는 말이 됩니다.

<비즈니스 편>

6.

기업에서 ‘인센티브’를 말하는 또 다른 표현은 무엇일까요?

perk는 perquisite의 준말이며, 흔히 말하는 ‘인센티브’와 비슷하게 추가로 받는 혜택을 의미합니다. 예를 들어 What kinds of perks are there with this job?은 ‘이 일에는 어떤 인센티브를 받게 됩니까?’라는 질문입니다.

7.

회사에서 제공하는 주거 지원비를 영어로 뭐라고 할까요?

allowance는 ‘용돈’이라는 뜻입니다. 부모가 자식에게 주는 용돈뿐 아니라, 마음대로 쓸 수 있도록 보조해 주는 적당한 액수의 돈을 모두 allowance로 표현할 수 있죠. 회사에서 직원에게 지원해주는 체력 단련비, 식비, 기름값 등 소량의 보조금도 allowance라고 합니다. 예를 들어 All travel, meals and housing allowances will be paid the following month after the company receives all the receipts.처럼 말할 수 있죠. ‘모든 출장비, 식비, 주거 보조비는 회사가 모든 영수증을 수령한 후 다음 달에 지급합니다’라는 뜻입니다.

8.

급여를 받고 있는 상태를 어떻게 표현할 수 있을까요?

어떤 회사나 단체(organization)에서 정기적으로 급여를 받는다면 be on the payroll이라는 말을 쓸 수 있습니다. payroll은 급여 지불 내역을 적은 장부를 말합니다. on the payroll이라고 하면 돈을 받는 사람 명단에 이름이 올라있다는 뜻이므로, 결국 급여를 받는다는 의미가 되죠. 예를 들어, As an outside director, I am on the company’s payroll.이라고 하면, ‘사외 이사로서 회사로부터 급여를 받고 있습니다’라는 뜻이 됩니다.

9.

‘업계 평균 연봉’은 영어로 어떻게 표현하면 될까요?

업계마다 정해진 급여 수준이 있는데, 이 ‘수준’을 말할 때 유용한 표현이 industry standard입니다. 자신의 급여가 동종 업계 종사자들보다 높거나 낮다고 할 때 활용할 수 있습니다. 예를 들어 Our company’s starting salary of new employees is higher than the industry standard.라고 하면, ‘저희 회사의 신입사원 초봉은 업계 표준보다 더 높습니다’라는 뜻입니다.

10.

‘출산 휴가’는 어떻게 표현하면 될까요?

maternal은 mother의 형용사형이죠. maternal이나 그 명사형 maternity 모두 출산과 관련된 단어이며, maternity leave는 ‘출산 휴가’를 뜻합니다. 예를 들어 My husband and I are thinking of having a child soon. I was wondering if the company offers maternity leave.라고 하면 ‘남편과 저는 곧 아이를 가질 생각인데 출산 휴가가 있는지 궁금합니다’라는 말이 됩니다.

11.

‘수습 기간’은 어떻게 표현할 수 있을까요?

probation은 법률 용어로 집행유예를 뜻하지만 ‘수습 기간’이라는 뜻도 지닙니다. 처벌을 유예하고 지켜보는 기간을 두는 집행유예와, 일정 기간 지켜보면서 근무 능력을 평가하고 채용 여부를 결정하는 수습 채용은 서로 유사한 면이 있기 때문이죠. 예를 들어 This would be a temporary position where you’ll begin on probation.이라고 하면, ‘일단 수습사원 자격으로 일을 시작하게 됩니다’라는 의미죠.