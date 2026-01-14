이번 회에는 저희 책 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 일상회화 편』과 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 비즈니스 편』에서 뽑은, 평이한 단어들로 이뤄졌지만 ‘있어 보이는’ 표현들을 소개합니다. 두 도서 모두 전자책으로 구매 가능합니다. 영어 스피킹 능력 향상에 많은 도움이 되시길 바랍니다.

<일상회화 편>

1. 비싼 대가를 치르고 교훈을 얻었다면 hard way라는 표현을 활용해 보세요.

‘실수나 잘못을 통해 교훈을 얻는다’라고 말할 때 learn the lesson이라는 표현을 사용하죠. ‘많은 대가를 치르고 얻었다’라고 하려면 the hard way를 붙여 learn the lesson the hard way라고 표현하면 됩니다. way 앞에 전치사는 필요 없죠. I don’t know why I always learn the lesson the hard way.라고 하면 ‘나는 왜 꼭 비싼 대가를 치르면서 교훈을 얻는지 모르겠어’라는 말이 됩니다.

2. for a reason은 ‘다 그만한 이유가 있다’는 뜻입니다.

이유를 설명하는 단어인 reason 앞에는 전치사 for를 붙이죠. 예를 들어 for some reason은 ‘하여튼 어떤 이유로’라는 의미입니다. 그래서 happen for a reason은 ‘어떤 일이 일어나는 데에는 그만한 이유가 있다’는 이치를 표현하는 말이 되죠. Everything happens for a reason.이 ‘세상 모든 일은 다 일어나는 이유가 있는 법이지’라는 뜻입니다.

3. new lease on life는 무슨 뜻일까요?

lease는 임대를 의미하므로 new lease on life는 마치 삶의 임대 기간을 연장하듯 새로운 시간을 갖게 된다는 뜻입니다. The designer gave the brand a new lease on life(그 디자이너 덕에 그 브랜드가 명맥을 유지하게 되었다).처럼 ‘명맥을 유지한다’라는 의미로도 활용되는 표현입니다.

4. 영어에서 레몬은 상큼하고 신선한 것을 가리키지 않습니다.

흔히 레몬을 상큼하고 신선한 것으로만 생각하는데, 영어에서는 그렇지 않습니다. 너무 강한 신맛 때문에 안 좋거나 고통스러운 것을 말할 때도 활용됩니다. 예컨대 lemon of a car는 고물 자동차를 의미하죠. When life gives you lemons, make lemonade.라는 문장도 있습니다. 레몬처럼 인상을 찡그리게 하는 일이 생기거든 그것을 달콤한 레몬에이드로 바꾸라는 이 말은, 어려운 일을 전화위복의 계기로 삼으라는 뜻입니다.

5. 학습곡선을 말하는 learning curve를 활용한 표현을 기억해 둡시다.

The learning curve is very steep.이라는 말이 있습니다. ‘학습곡선의 기울기가 가파르다’라는 이 말은 ‘많은 것을 배우고 있는 단계다’라는 뜻입니다. 어떤 일이든 처음 시작할 때 배워야 할 것이 많으므로, ‘일의 초기라 배울 것이 많다’라는 의미로도 통합니다. ‘학습곡선이 가파르다’고 해서 일을 쉽게 배운다는 의미가 아님에 주의해야 합니다.

<비즈니스 편>

6. 월급을 가불하는 것을 영어로 어떻게 표현할까요?

advance는 앞서 나간다는 의미인데, 급여와 관련해서 advance는 ‘가불’을 뜻합니다. 앞서서 돈을 받는다는 뜻이기 때문이죠. 예를 들어 I would like to receive an advance for this month’s pay.라고 하면 ‘이번 달 월급 가불을 받고 싶다’는 뜻입니다. 신용카드의 cash advance는 현금을 미리 받는 것이므로 현금서비스를 뜻하죠.

7. pay out of my own pocket은 어떤 상황에서 쓸 수 있는 표현일까요?

회사나 조직의 돈으로 지불해야 할 것을 우선 임시로 자신이 지불했다면, ‘내 주머니에서 냈다’는 의미로 pay out of my own pocket처럼 표현할 수 있습니다. 이 표현은 자신이 직접 지불하지 말아야 할 것을 직접 지불했을 때 써야 합니다. 예를 들어 For business trips, you shouldn’t be paying out of your own pocket for any travel costs.처럼 말할 수 있죠. ‘비즈니스 출장인 경우에는 모든 경비를 본인이 직접 지불할 필요가 없습니다’라는 뜻입니다.

8. 재무와 관련해 쓰이는 funnel은 무슨 의미일까요?

funnel은 깔때기를 의미하는데, 어떤 사업이나 프로젝트에 돈을 투입하는 경우에도 씁니다. 마치 깔때기를 통해 부어 넣듯 돈을 투입한다는 의미로 쓰는 거죠. 예를 들어 One billion dollars of aid fund was funneled into the country.라고 하면, ‘십억 달러의 구제 자금이 그 국가에 투입되었다’라는 의미입니다.

9. petty cash는 어떤 돈을 말할까요?

기업에서 필요할 때 쓸 수 있도록 준비해 두는 소량의 현금을 petty cash라고 합니다. petty는 프랑스어로 작다는 뜻인데, 영어에서도 사소하고 중요하지 않은 것을 표현할 때 쓰이죠. 예를 들어 The company will give you a few hundred dollars in petty cash for your business trip.이라고 하면 ‘출장 시에는 회사가 수백 달러의 현금을 지급할 것입니다’라는 뜻입니다.

10. ‘품질보증기간’은 영어로 어떻게 표현하면 될까요?

구매한 상품의 품질보증(기간)을 영어로는 warranty라고 합니다. 현재 보증 기간이라면 under warranty라고 표현하면 되죠. 예를 들어 It’s been over a year since the date of purchase. Therefore, the computer is no longer under warranty.라고 하면, ‘구입하신 지 1년이 넘게 지나서 컴퓨터가 더 이상 무상 수리 대상이 아닙니다’라는 의미입니다.

11. ‘고객과의 신뢰’는 영어로 어떻게 말하면 될까요?

rapport는 ‘동료 의식’이나 ‘친분 관계’를 뜻하는 단어입니다. develop rapport라고 하면 동료애가 생긴다는 의미인데, develop rapport with customers라고 하면 고객과 친밀한 관계를 구축하는 것을 말하죠. 예를 들어 I would say that our greatest asset is the excellent rapport we have established with our customers.처럼 말할 수 있죠. ‘저희 회사의 최고 자산은 고객과의 친밀한 관계라고 말씀드리고 싶습니다’라는 뜻입니다.