단어를 암기하는 방법은 여러 가지가 있다. 가장 기본적인 방법은 사전을 찾아보고 단어장을 만들며, 중얼중얼 말하면서 외우는 것이다. 시험을 준비하는 분들에게는 시험에 잘 나오는 단어부터 외우는 것이 효과적이다. 이번 연재에서는 최신 토익 기출 단어 및 표현을 쉬운 것부터 어려운 것 순서로 정리했다.

불안하신가요? 단어를 암기하세요!

Tier 1 (1–20): 반드시 앞부분 교재에 넣어야 하는 핵심 단어. Part 5/6/7에 자주 출제.

Tier 2 (21–40): 비즈니스 지문, 이메일, 공지문 등에서 반복적으로 등장.

Tier 3 (41–50): 빈도는 낮지만 고득점(900+)을 목표로 한다면 필수.

TOEIC 기출 필수 단어 1–20

1. eligible (자격이 있는)

Employees are eligible for health benefits.

-> 직원들은 건강 혜택을 받을 자격이 있다.

2. feasible (실행 가능한)

The plan is financially feasible.

-> 그 계획은 재정적으로 실행 가능하다.

3. advisable (바람직한)

It is advisable to book tickets early.

-> 일찍 표를 예매하는 것이 바람직하다.

4. variable (변동이 심한)

Weather in April is highly variable.

-> 4월의 날씨는 변동이 심하다.

5. subscriber (구독자)

The magazine has over 10,000 subscribers.

-> 그 잡지는 1만 명 이상의 구독자를 보유하고 있다.

6. despite (~에도 불구하고)

He continued working despite the injury.

-> 그는 부상에도 불구하고 일을 계속했다.

7. regardless (개의치 않고)

She attends meetings regardless of her schedule.

-> 그녀는 일정에 상관없이 회의에 참석한다.

8. intersection (교차로)

The store is located at the intersection of Main Street and Pine Avenue.

-> 그 가게는 메인 스트리트와 파인 애비뉴 교차로에 위치해 있다.

9. easily (쉽게)

The issue can be easily solved.

-> 그 문제는 쉽게 해결될 수 있다.

10. hold (mail) (보류하다)

Please hold my mail while I’m away.

-> 제가 없는 동안 제 우편물을 보류해 주세요.

11. notify (알리다)

Please notify us of any changes.

-> 변경 사항이 있으면 우리에게 알려주세요.

12. confidentiality (기밀 유지)

All staff must sign a confidentiality agreement.

-> 모든 직원은 비밀 유지 계약서에 서명해야 한다.

13. refund (환불)

You may request a refund within 14 days.

-> 14일 이내에 환불을 요청할 수 있다.

14. remotely (원격으로)

Many employees now work remotely.

-> 많은 직원들이 이제 원격으로 근무한다.

15. submitted (제출된)

The report was submitted on time.

-> 그 보고서는 제시간에 제출되었다.

16. although (비록 ~이지만)

Although it rained, the match continued.

-> 비가 왔지만 경기는 계속되었다.

17. is debating (논의 중이다)

The committee is debating new rules.

-> 위원회가 새로운 규칙을 논의 중이다.

18. timely (시기적절한)

She gave a timely warning.

-> 그녀는 시기적절한 경고를 했다.

19. once (일단 ~하면)

Once the meeting ends, we’ll go to lunch.

-> 회의가 끝나면 점심을 먹으러 갈 것이다.

20. likely (~할 가능성이 높은)

Prices are likely to rise.

-> 가격이 오를 가능성이 높다.

다음 호(9월 26일자)에서는 21번~50번 단어를 이어서 소개한다.