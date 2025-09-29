단어를 암기하는 방법은 여러 가지가 있다. 가장 기본적인 방법은 사전을 찾아보고 단어장을 만들며, 중얼중얼 말하면서 외우는 것이다. 시험을 준비하는 분들에게는 시험에 잘 나오는 단어부터 외우는 것이 효과적이다. 이번 연재에서는 최신 토익 기출 단어 및 표현을 쉬운 것부터 어려운 것 순서로 정리했다.
불안하신가요? 단어를 암기하세요!
Tier 1 (1–20): 반드시 앞부분 교재에 넣어야 하는 핵심 단어. Part 5/6/7에 자주 출제.
Tier 2 (21–40): 비즈니스 지문, 이메일, 공지문 등에서 반복적으로 등장.
Tier 3 (41–50): 빈도는 낮지만 고득점(900+)을 목표로 한다면 필수.
TOEIC 기출 필수 단어 1–20
1. eligible (자격이 있는)
Employees are eligible for health benefits.
-> 직원들은 건강 혜택을 받을 자격이 있다.
2. feasible (실행 가능한)
The plan is financially feasible.
-> 그 계획은 재정적으로 실행 가능하다.
3. advisable (바람직한)
It is advisable to book tickets early.
-> 일찍 표를 예매하는 것이 바람직하다.
4. variable (변동이 심한)
Weather in April is highly variable.
-> 4월의 날씨는 변동이 심하다.
5. subscriber (구독자)
The magazine has over 10,000 subscribers.
-> 그 잡지는 1만 명 이상의 구독자를 보유하고 있다.
6. despite (~에도 불구하고)
He continued working despite the injury.
-> 그는 부상에도 불구하고 일을 계속했다.
7. regardless (개의치 않고)
She attends meetings regardless of her schedule.
-> 그녀는 일정에 상관없이 회의에 참석한다.
8. intersection (교차로)
The store is located at the intersection of Main Street and Pine Avenue.
-> 그 가게는 메인 스트리트와 파인 애비뉴 교차로에 위치해 있다.
9. easily (쉽게)
The issue can be easily solved.
-> 그 문제는 쉽게 해결될 수 있다.
10. hold (mail) (보류하다)
Please hold my mail while I’m away.
-> 제가 없는 동안 제 우편물을 보류해 주세요.
11. notify (알리다)
Please notify us of any changes.
-> 변경 사항이 있으면 우리에게 알려주세요.
12. confidentiality (기밀 유지)
All staff must sign a confidentiality agreement.
-> 모든 직원은 비밀 유지 계약서에 서명해야 한다.
13. refund (환불)
You may request a refund within 14 days.
-> 14일 이내에 환불을 요청할 수 있다.
14. remotely (원격으로)
Many employees now work remotely.
-> 많은 직원들이 이제 원격으로 근무한다.
15. submitted (제출된)
The report was submitted on time.
-> 그 보고서는 제시간에 제출되었다.
16. although (비록 ~이지만)
Although it rained, the match continued.
-> 비가 왔지만 경기는 계속되었다.
17. is debating (논의 중이다)
The committee is debating new rules.
-> 위원회가 새로운 규칙을 논의 중이다.
18. timely (시기적절한)
She gave a timely warning.
-> 그녀는 시기적절한 경고를 했다.
19. once (일단 ~하면)
Once the meeting ends, we’ll go to lunch.
-> 회의가 끝나면 점심을 먹으러 갈 것이다.
20. likely (~할 가능성이 높은)
Prices are likely to rise.
-> 가격이 오를 가능성이 높다.
다음 호(9월 26일자)에서는 21번~50번 단어를 이어서 소개한다.
