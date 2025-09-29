2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: I didn’t know pineapples originated in South America.

B: I _______________________.

(a) either didn’t know it

(b) didn’t know it either

(c) neither knew it

(d) was neither

해석

A: 나는 파인애플이 남미에서 온 것인 줄 몰랐어.

B: 나도 역시 몰랐어.

해설

해설 올바른 부사 채우기

부정문의 마지막에 와서 ‘~도 역시 몰랐다’는 의미를 나타내기 위해서는 neither가 아니라 either가 와야 한다. 따라서 either가 문장의 마지막에 온 (b) didn’t know it either가 정답이다. 참고로, neither는 부정문 뒤에 이어지는 절이나, 대화의 첫머리에 쓰인다.

어휘

originate in ~에서 오다, ~에서 비롯되다 South America 남미 either ~도, 양쪽의

2.

A: It’s my first day on the job, but I’ll do my best.

B: _____________________________, you can always drop by my office.

(a) Should you need my help

(b) You should need my help

(c) If you had needed my help

(d) Need you should my help

해석

A: 저의 첫 번째 근무하는 날이지만, 저는 최선을 다하겠습니다.

B: 제 도움이 필요하다면, 언제나 제 사무실에 들르셔도 됩니다.

해설

해설 가정법 미래 채우기

빈칸에는 문맥상 ‘제 도움이 필요하다면’이라는 의미가 오는 것이 자연스러우므로, 가정법 미래를 만드는 ‘If+주어+should+동사원형’이 와야 한다. 보기 중 if가 생략되어 주어와 동사가 도치된 형태, 즉 ‘Should+주어+동사 원형’ 형태의 (a) Should you need my help가 정답이다.

어휘

drop by 들르다

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

The girl just _______________ an angel.

(a) sat there like smiling

(b) smiled like there sat

(c) sat there smiling like

(d) smiled there sat like

해석

소녀는 천사처럼 미소 지으며 거기에 그냥 앉았다.

해설

올바른 어순 채우기

빈칸 뒤에 ‘관사+명사(an angel’)가 있으므로 ‘관사+명사’ 앞에 올 수 있는 전치사로 끝난 (c)와 (d)가 정답의 후보이다. 두 보기 중 '천사처럼 미소 지으면서'라는 의미의 분사구문을 완성하는 현재분사 smiling을 포함한 (c) sat there smiling like가 정답이다. 참고로 (a)와 (b) 끝에 있는 동사 smile과 sat은 둘 다 자동사로 뒤에 목적어를 취할 수 없고, (d)는 한 문장에 동사를 두 개 포함한 형태이므로 오답이다.

어휘

smile 미소 짓다 angel 천사

4.

_______________ exercising every day, Carl quickly gained ten pounds.

(a) Stopped

(b) To stop

(c) Having stopped

(d) To have stopped

해석

매일 운동하는 것을 그만두자, Carl은 곧 체중이 10파운드 늘었다.

해설

분사구문 자리 채우기

'매일 운동하는 것을 그만둔' 시점이 ‘체중이 는’ 시점보다 이전이므로 분사의 완료형 (c) Having stopped가 정답이다. to 부정사인 (b)와 (d)를 빈칸에 넣으면 '매일 운동하는 것을 그만두기 위해'라는 어색한 의미가 되므로 오답이다.

어휘

quickly 곧, 빨리 gain (체중이) 늘다

5.

(a) A: I’m glad we decided to watch that movie. It was great!

(b) B: To be honest, I was a little disappointed with ending.

(c) A: I think it’s supposed to be continued in an upcoming sequel.

(d) B: Really? No wonder it ended the way it did.

해석

(a) A: 우리가 그 영화를 보기로 결정해서 기뻐. 정말 재미있었어!

(b) B: 솔직히 말하면, 나는 결말이 좀 실망스러웠어.

(c) A: 곧 나올 속편에서 계속되기로 되어있는 것 같아.

(d) B: 진짜? 그래서 그렇게 끝났구나.

해설

정관사가 빠져 틀린 문장 찾기

(b)에서 ending(결말)은 가산 명사이므로 (b)에서처럼 관사도 없고 복수형(-s)으로도 쓰지 않으면 틀리다. 또한 여기서 ending은 일반적인 결말이 아닌 두 사람 다 알고 있는 그 영화의 결말이기 때문에 ending 앞에 정관사 the를 써야 맞다. 따라서 답은 (b) B: To be honest, I was a little disappointed with ending이다.

어휘

sequel 속편

.

.

.

.

.

정답

(b) / (a) / (c) / (c) / (b)

