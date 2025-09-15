뉴잉글랜드음악원의 1억5천만 달러 규모의 새로운 모금 캠페인의 일환으로 보스턴 조던 홀에서 한 시간 정도 공연 예정

지난 7월 스승 손민수와 함께 듀오 콘서트를 선보인 피아니스트 임윤찬이 이번에는 손민수의 스승인 변화경 교수와 함께 특별힌 무대에 오른다.

15일 뉴잉글랜드음악원(NEC)에 따르면 임윤찬은 손민수 교수 그리고 러셀 셔먼 교수와 함께 손교수를 지도한 변화경 교수와 함께 9월 26일 미국 보스턴의 1,000석 규모의 조던홀에서 함께 무대에 선다.

뉴잉글랜드음악원의 안드레아 케일린(Andrea Kalyn) 총장은 이 같은 공연 소식을 전하며 “이번 무대는 단순한 연주회가 아니라, 예술이 스승에게서 제자로, 그리고 사회로 전해지는 살아 있는 증거”라고 강조했다.

임윤찬은 클리번 국제 피아노 콩쿠르 최연소 금메달리스트로 이름을 알렸으며, 늘 스승 손민수의 영향을 깊이 언급해 왔다. 지난 7월 두 사람은 4핸즈 연주를 함께하며 예술적 유대감을 보여주었다.

손민수 역시 자신을 이끈 스승 러셀 셔먼과 변화경 교수를 자주 언급하며, 18세에 NEC에서 두 사람을 만나 음악적 세계가 확장됐다고 언급해왔다.

임윤찬, 손민수, 변화경이 한 무대에 오르는 이번 공연에는 변화경 교수의 제자인 2025 클리번 콩쿠르 동메달리스트 에브렌 오젤도 함께한다. 프로그램은 아직 공개되지 않았으며, 보스턴 음악도들과 NEC 후원자, 지역사회 인사 등이 초청될 예정이다.

NEC는 이번 공연이 단순한 이벤트를 넘어, 1억5천만 달러 규모의 음악교육 혁신 모금 캠페인과 맞물려 있다고 밝혔다. 케일린 총장은 “한 저녁에 세계적 명성을 얻은 세 연주자의 무대와 그들을 길러낸 교육의 힘을 목격하게 될 것”이라고 말했다.

손민수는 2022년 11월 NEC 교수로 합류했으며, 임윤찬도 스승을 따라 NEC의 ‘Institute for Concert Artists’(ICA)에 입학했다. 이 2년 과정은 세계 무대에 서기 직전의 연주자를 위한 프로그램으로, 임윤찬을 비롯해 피아니스트 오젤과 신창용 등 총 7명이 소속돼 있다.

서울대 출신의 변화경은 세계에서 가장 영향력 있는 피아노 교육자로 꼽히며, 제자들은 세계 유수 콩쿠르에서 수차례 정상에 올랐다. 그는 “러셀 셔먼 선생님은 음악이 자기 자신을 발견하는 여정임을 가르쳐주셨다. 제자들에게도 그 정신을 이어주려 노력했지만, 오히려 학생들에게서 더 많은 것을 배웠다”며 “세 세대가 함께 무대에 선다는 사실에 벅찬 기쁨을 느낀다”고 전했다.

NEC에서 수학한 한국인 1세대격인 변교수는 1971년 석사학위를 위해서 NEC로 갔고, 러셀 셔먼 교수를 사사했다. 스승과 제자로 만난 두 사람은 1974년 부부로 연을 맺었다. 변교수도 1979년 NEC교수로 임용되었고, 2023년 11월 셔먼 교수가 별세할때까지 수많은 제자들을 함께 길러 왔다.

이 부부의 제자 중에는 현재 NEC 피아노학과 공동 학과장을 맡고 있는 한국의 피아니스트 백혜선도 있다. 백혜선은 지난 8월 언론과의 인터뷰에서 “스승님들은 가르침이 학교 안에만 국한되지 않는다는 걸 보여주셨다”며 “변 교수님은 지금도 만나면 ‘연습은 하고 왔니?’라고 묻는다”고 웃으며 말했다. 백혜선의 제자인 김세현은 올해 롱티보 국제 콩쿠르에서 우승하며 또 다른 계보를 이어가고 있다.