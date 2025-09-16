2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: Grace was the first one to arrive at work today.

B: It is ______ I was quite impressed.

(a) so unusual to be early of her that

(b) so unusual for her to be early that

(c) unusual to be early of her so that

(d) unusual of her to be early so that

해석

A: Grace가 오늘 사무실에 제일 먼저 도착했어.

B: 그녀가 이렇게 일찍 온 것은 매우 드문 일이어서 꽤 좋은 인상을 받았어.

해설

'so - that 강조구문’ 채우기

문맥상 ‘그녀가 이렇게 일찍 온 것은 매우 드문 일이어서 꽤 좋은 인상을 받았어’라는 의미가 되어야 하므로 ‘매우 ~해서 –하다’를 표현하는 ‘so 형용사/부사 that’ 강조 구문을 쓸 수 있다. 그러므로 so 뒤에 형용사인 unusual이 온 (a)와 (b)가 정답의 후보이다. 그런데 B가 깊은 인상을 받은 매우 드문 일은 ‘그녀가 이렇게 일찍 온 것’이므로 to부정사인 to be early의 행위의 주체는 ‘그녀’이다. 그러므로 to부정사의 의미상의 주어를 ‘for+대명사’ 형태로 바르게 표현한 (b) so unusual for her to be early that이 정답이다.

어휘

impressed 좋은 인상을 받은

2.

A: How was your first day of teaching?

B: I had ______________.

(a) great class

(b) a great classes

(c) a great class

(d) any great class

해석

A: 가르치는 첫날은 어땠나요?

B: 훌륭한 수업을 했어요.

해설

해설 ‘a + 명사’ 채우기

보기에 주어진 명사 class는 가산 명사이므로 관사와 함께 쓰인 (b)와 (c)가 정답의 후보이다. 부정관사는 가산 단수 명사 앞에만 오므로 (c) a great class가 정답이다. 참고로 any도 단수 가산 명사 앞에 올 수 있지만, (d)를 빈칸에 넣게 되면 ‘어떠한 훌륭한 수업이라도 했다’라는 어색한 의미가 되어 오답이다.

어휘

class 수업

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

Statistics revealed there were _______________ from automobile mishaps as there were from railroad accidents.

(a) nearly half as many fatalities

(b) fatalities nearly half as many

(c) as many fatalities nearly half

(d) nearly as many half fatalities

해석

통계 자료는 자동차 사고로 인한 사망자 수가 철도 사고로 인한 사망자 수의 거의 절반이 되었다는 사실을 밝혔다.

해설

비교급 어순 채우기

빈칸 뒤에 as가 있고, ‘~만큼 많은’이란 원급 표현은 ‘as + many + 가산명사 + as’ 순으로 써야 한다. 보기에 포함된 배수사 half는 원급 표현 앞에 와야 하고, 부사(nearly)는 배수사(half)를 앞에서 수식하므로 이를 올바른 어순으로 표현한 (a) nearly half as many fatalities가 정답이다.

어휘

statistics 통계 (자료) reveal 밝히다, 드러내다 automobile mishap 자동차 사고

railroad accident 철도 사고 nearly 거의 fatality 사망자 (수)

4.

The company’s annual report is expected to _______________ by the end of the month.

(a) make public

(b) make publicly

(c) be made public

(d) be made publicly

해석

그 회사의 연간 보고서는 월말에 공개될 것으로 예상된다.

해설

올바른 형태의 to 부정사 채우기

to 부정사를 완성하는 보기의 동사 make는 타동사이다. 그런데 make 뒤에 목적어가 없으므로 수동태 (c)와 (d)가 정답의 후보이다. 문맥상 '공개되다'라는 의미가 되는 것이 자연스러우므로, ‘공개하다, 발표하다’라는 표현인 ‘make public’을 수동형(be + p.p.)으로 올바르게 완성하는 (c) be made public이 정답이다.

어휘

company 회사 annual report 연간 보고서 expect 예상하다, 예측하다

make public 공개하다

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) Paella is a popular Spanish dish that is cooked with rice, meat, and vegetables..

(b) Its name is derived from a shallow pan, called a paella or paellera, in which the dish is cooked.

(c) Originating from Valencia, Spain, this dish is usual made in large quantities for special occasions.

(d) There are several variations of paella, but the two most popular are the paella Valenciana and seafood paella.

해석

(a) 파에야는 쌀, 고기, 야채로 만드는 인기 있는 스페인 요리이다.

(b) 요리의 이름은 요리가 만들어지는 파에야 혹은 파엘레야라고 불리는 얕은 냄비에서 유래한다.

(c) 스페인의 발렌시아에서 유래한 이 요리는 보통 특별한 행사를 위해 대량으로 만들어진다.

(d) 몇 가지 종류의 파에야가 있지만, 가장 인기 있는 두 가지는 파에야 발렌시아나와 해산물 파에야이다.

해설

부사 자리에 형용사가 와서 틀린 문장 찾기

(c)에서 동사 is made를 형용사 usual이 수식하면 틀리다. 동사를 수식하는 것은 형용사가 아니라 부사이므로, 형용사 usual을 부사 usually로 바꿔야 한다. 따라서 답은 (c) Originating from Valencia, Spain, this dish is usual made in large quantities for special occasions이다.

어휘

derived from ~에서 유래하다 originate 유래하다 occasion 행사 variation 종류

.

.

.

.

.

정답

(b) / (c) / (a) / (c) / (c)

