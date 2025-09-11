2) 파트 5 3문제

1. Employees who ------- in the session on stress management were told to say whatever came to mind during the free discussion period.

(A) participates

(B) participating

(C) participant

(D) participated

해석

스트레스 관리에 대한 강의에 참가했던 직원들은 자유 토론 시간 동안 떠오르는 것은 무엇이든 간에 말하도록 안내받았다.

해설

관계절 내 동사 채우기 문제

이 문장은 주어(Employees)와 동사(were told)를 모두 갖춘 완전한 문장이므로 ‘who ------- in the session on stress management’는 수식어 거품으로 보아야 한다. 이 수식어 거품은 주어(who)만 있고 동사가 없는 거품절이므로 동사인 (A)와 (D)가 정답의 후보이다. 수식어 거품절이 꾸며주는 선행사(Employees)가 복수이므로, 복수 주어와 쓰일 수 있는 (D) participated가 정답이다. 준동사인 (B)와 명사인 (C)는 동사 자리에 올 수 없다.

어휘

participate in ~에 참가(참여)하다 stress management 스트레스 관리 come to mind 생각이 떠오르다

free discussion 자유 토론 period 시간, 기간

2. In food manufacturing, there are ------- methods for analyzing the nutrition content of finished products, which should be strictly followed.

(A) approved

(B) obscured

(C) charged

(D) staged

해석

식품 제조에서 완제품의 영양 함유량을 분석하는 입증된 방법이 있는데, 이는 엄격하게 지켜져야 한다.

해설

형용사 어휘 문제

‘식품 제조에서 완제품의 영양 함유량을 분석하는 입증된 방법이 있다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘입증된, 공인된’이라는 뜻의 형용사 (A) approved가 정답이다. 참고로 (B) obscured는 ‘모호한’, (C) charged는 ‘격한, 열정적인’, (D) staged는 ‘각색된, 연출된’의 의미임을 알아둔다.

어휘

nutrition 영양, 자양물 finished products 완성품 strictly 엄격하게, 엄하게

3. ------- renovation delays, Children’s Art Week at the Museum of Modern Paintings will be postponed to the first week of August.

(A) Outside of

(B) On behalf of

(C) As of

(D) Due to

해석

보수 지연 때문에, 현대 회화 미술관에서의 “아이들의 예술 주간”은 8월 첫째 주로 연기될 것이다.

해설

전치사 채우기 문제

‘보수 지연 때문에, “아이들의 예술 주간”은 8월 첫째 주로 연기될 것이다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘~때문에’라는 의미의 전치사 (D) Due to가 정답이다. (A) Outside of는 ‘~의 바깥쪽에’, (B) On behalf of는 ‘~을 대신하여, ~을 위해서’, (C) As of는 ‘~현재로, ~로부터 시작하여’라는 의미이다.

어휘

postpone 연기하다, 미루다

정답

(D) / (A) / (D)

