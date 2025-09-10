이번 회에는 저희 책 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 일상회화 편』과 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 비즈니스 편』에서 뽑은, 평이한 단어들로 이뤄졌지만 ‘있어 보이는’ 표현들을 소개합니다. 두 도서 모두 전자책으로 구매 가능합니다. 영어 스피킹 능력 향상에 많은 도움이 되시길 바랍니다.

<일상회화 편>

1. 술을 전혀 마시지 않는다고 할 때 어떤 표현을 쓰면 좋을까요?

never touch a drop이라는 표현이 있습니다. ‘한 방울도 건드리지 않는다’라는 뜻이죠. 우리는 ‘술을 입에 대지도 않는다’라고 하는데, 영어로는 한 방울도 건드리지 않는다고 말하는 겁니다. I never touch a drop.을 술을 전혀 마시지 않는다는 뜻으로 활용해 보세요.

2. 어떤 음식이 남기는 뒷맛을 영어로 뭐라고 할까요?

after와 taste를 합해 aftertaste라고 하면 우리말 ‘뒷맛’에 해당하는 표현이 됩니다. 우리말이나 영어나 발상이 같죠. 예를 들어 The aftertaste isn’t very good.이라고 하면 ‘뒷맛이 별로 안 좋아’라는 뜻이 됩니다. 참고로 It left a bad taste in my mouth.라는 표현도 있는데요, ‘씁쓸한 뒷맛을 남기다’라는 뜻이죠. 실제로 그런 뒷맛을 남기는 경우에도 활용할 수 있고, 비유적으로 안 좋은 인상을 남기는 경우에도 쓸 수 있는 표현입니다.

3. 소프트웨어 ‘번들’이라는 말은 익숙한데, Bundle up!은 무슨 뜻일까요?

공짜로 따라오는 소프트웨어를 번들(bundle)이라고 부르는 데서 보듯, bundle은 ‘묶음’이나 ‘다발’을 의미합니다. 그래서 마치 ‘다발’을 꾸리듯 옷을 겹겹이 입는 것을 bundle up이라고 합니다. 따뜻하게 입어라(Dress warmly.)의 뜻으로 쓸 수 있는 표현이죠. ‘밖이 추우니 따뜻하게 입고 가’라고 말하고 싶으면 Bundle up. It’s cold outside.처럼 표현해 보세요.

4. 상황에 안 맞게 볼품없는 옷을 입은 사람은 어떻게 묘사할 수 있을까요?

지나치게 격식을 차리거나 그 반대로 지나치게 캐주얼한 옷을 입어 적절하지 않은 모양은 각각 overdressed, underdressed로 표현할 수 있습니다. 예를 들어 면접에 맞지 않는 격이 떨어지는 옷을 입은 사람에 대해 It was no wonder his job interview did not work out. He was so underdressed.(면접이 잘 안 된 게 당연해. 너무 격이 떨어지는 옷을 입고 갔어.)처럼 말할 수 있습니다.

5. ‘드레스 코드’는 영어로도 정확한 표현입니다.

‘드레스 코드’라는 외래어가 익숙하죠. ‘법’이나 ‘규칙’을 의미하는 code를 활용해, 적합한 의복에 대한 규정을 표현하는 것입니다. 요즘은 평상복으로 일하는 회사가 대부분이죠. 하지만 중요한 비즈니스 미팅이 있다면 정장을 해야 하는지 궁금할 수도 있습니다. 이 경우 ‘어떤 옷을 입고 참석하는 것이 좋은가요’는 What’s the dress code for the meeting?처럼 물어보면 됩니다.

6. ‘셔츠를 바지 안으로 집어 넣는다’라는 말을 영어로 어떻게 표현할까요?

흔히 하는 행동인데 막상 영어로 표현하려면 어렵게 느껴지는 경우가 많이 있습니다. 셔츠를 바지 안으로 넣는 행동도 마찬가지인데요, tuck in 이라는 동사 표현을 활용하는 것이 핵심이죠. ‘셔츠를 바지 안으로 집어넣도록 해’는 You have to have your shirt tucked in.처럼 표현할 수 있습니다. tuck은 좁은 공간에 뭔가를 쓱 집어넣는 동작을 묘사합니다. 성형수술을 nip and tuck이라고도 하는데, 싹둑 잘라서(nip) 쓱 넣는 동작(tuck)으로 수술이 진행되기 때문입니다.

<비즈니스 편>

7. ‘선택과 집중’을 어떻게 쉽게 표현할 수 있을까요?

‘선택과 집중’이라는 말을 많이 쓰는데, 이와 똑같은 영어 표현은 없습니다. 다만 그 의미를 풀어서 focus on one’s strength처럼 표현할 수는 있죠. 반면, 새로운 분야로 진출하는 것은 나무가 가지를 뻗는 모습에 비유하여 branch out이라고 말할 수 있습니다. 예를 들어 If we start branching out into other industries, our brand image will be diluted.라고 하면, ‘우리가 만일 다른 영역으로 진출한다면 브랜드 이미지가 약해질 것입니다’라는 말이 되죠. dilute는 희석한다는 뜻을 지니는 동사죠.

8. 사업의 핵심 분야는 core business라고 표현하면 됩니다.

핵심 분야에 집중하는 것을 표현할 때 유용한 단어가 core입니다. core가 핵심이라는 뜻이므로, concentrate on one’s core라고 하면 핵심에 집중한다는 말이 되죠. 예를 들어 We need to concentrate on our core business and expand accordingly.라고 하면 ‘핵심 사업에 집중하고 그에 따라 확장해 나가야지’라는 뜻입니다.

9. 불필요한 사업을 정리한다는 말을 어떻게 표현할 수 있을까요?

‘사업의 군살을 뺀다’, ‘일부 사업을 정리한다’라고 할 때 쓸 수 있는 표현이 streamline입니다. 원래 유선형으로 만든다는 의미인데, 조직을 간소화해서 능률을 기하는 것을 표현할 때도 유용한 단어죠. 예를 들어 One of this year’s major initiatives is to streamline production by combining our offshore factories into one location.처럼 말할 수 있습니다. ‘올해 주요 추진 과제 중 하나는 해외 생산 시설을 하나로 합쳐 생산 설비를 간소화하는 것입니다’라는 말이죠.

10. bellwether는 무슨 뜻일까요?

wether는 원래 ‘숫양’을 의미합니다. 여기에 bell을 붙인 bellwether는 방울을 달고 다른 양들이 가는 방향을 인도하는 숫양에서 유래한 말로, 한 분야를 대표하는 산업이나 기업을 지칭합니다. 예를 들어 The industry bellwether for tech companies is Google.는 ‘테크 산업의 선두 주자는 구글이야’라는 말입니다.

11. mainstay 는 무엇을 일컫는 말일까요?

mainstay는 원래 배의 가장 큰 돛을 지탱하는 받침줄을 의미했는데, 비유적으로 ‘기간산업’, ‘기업의 주력 사업’을 뜻하게 되었습니다. 예를 들어 Even though we’re pushing to sell more products, our company’s mainstay will always be in selling services to customers.처럼 말할 수 있죠. ‘많은 상품을 팔기 위해 노력하고 있지만, 우리 회사의 주력 사업은 어디까지나 고객들에게 서비스를 제공하는 일이 될 것입니다’라는 뜻이죠.