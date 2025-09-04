2) 파트 5 3문제

1. ------- a brief intermission, audience members returned to their seats with great anticipation of seeing the story's climax in the second act.

(A) Concerning

(B) Following

(C) Excluding

(D) Regarding

해석

짧은 중간 휴식 시간 후에, 관중들은 2막에서 이야기의 절정을 관람하는 것에 대한 큰 기대를 갖고 그들의 자리로 돌아왔다.

해설

전치사 채우기 문제

‘중간 휴식 시간 후에, 관중들은 그들의 자리로 돌아왔다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘~후에’라는 의미의 전치사 (B) Following이 정답이다. (A) Concerning은 ‘~에 관한’, (C) Excluding은 ‘~을 제외하고’, (D) Regarding은 ‘~와 관련하여’라는 의미이다.

어휘

intermission 중간 휴식 시간 audience 관중, 관객 anticipation 기대, 예상 climax 절정

2. After checking attendance at the workshop, please give ------- copies of all the handouts to be used today.

(A) almost

(B) another

(C) everyone

(D) something

해석

워크숍에서 출석 확인을 한 뒤, 모든 사람들에게 오늘 사용될 모든 유인물의 사본을 나누어 주세요.

해설

대명사 채우기 문제

타동사(give)의 간접 목적어 자리에는 명사 역할을 하는 것이 와야 하므로 (B), (C), (D)가 정답의 후보이다. ‘모든 사람들에게 오늘 사용될 모든 유인물의 사본을 나누어 주세요’라는 문맥이 되어야 하므로 (C) everyone(모든 사람)이 정답이다. (B) another(다른 사람)와 (D) something(무언가)을 사용할 경우 어색한 문맥이 된다. 부사 (A)는 동사의 목적어 자리에 올 수 없다. 참고로 almost가 명사로 쓰이기 위해서는 the almost의 형태여야 한다는 것을 알아둔다.

어휘

attendance 출석, 참석 handout 유인물, 인쇄물

3. Sunnyvale Apartments announced a rent increase early this month, but the new rates are not expected to take ------- until January 1.

(A) response

(B) outcome

(C) issue

(D) effect

해석

Sunnyvale Apartments는 이달 초 집세 인상을 발표했지만, 신규 요금은 1월 1일까지는 시행되지 않을 것으로 예상된다.

해설

명사 관련 어구 채우기 문제

‘신규 요금은 1월 1일까지는 시행되지 않을 것으로 예상된다’라는 문맥이 되어야 하므로 빈칸 앞의 동사(take)와 함께 쓰여 ‘시행되다, 발효되다’라는 의미의 어구 take effect를 완성하는 (D) effect가 정답이다. 참고로 (A) response는 ‘응답, 대답’, (B) outcome은 ‘결과’, (C) issue는 ‘주제, 쟁점’의 의미임을 알아둔다.

어휘

rent 집세, 임대료

정답

(B) / (C) / (D)

.

.

.

.

.

