Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: Is this restaurant any good?

B: Very good, and not as expensive _______________.

(a) you’d expect to be so

(b) you’d expect it to be as

(c) as you’d expect it to be

(d) you’d expect it so to be

해석

A: 이 식당 좋아?

B: 정말 좋아, 그리고 네가 예상했던 것만큼 비싸지 않아.

해설

원급 표현 채우기

빈칸 앞에 as가 있으므로 이와 함께 원급 표현(as ~ as)을 완성할 수 있는 as가 들어간 (b)와 (c)가 정답의 후보이다. 비교하는 두 가지 대상은 ‘A as+형용사/부사의 원급+as B’의 순서로 ‘as+형용사/부사의 원급+as’의 앞과 뒤에 와야 하므로, ‘네가 예상했던 것만큼’이란 의미의 표현이 as 뒤에 이어진 (c) as you’d expect it to be가 정답이다.

2.

A: Here's your key back.

B: Thanks for coming ____ to feed my dog while I was away.

(a) about

(b) over

(c) in

(d) on

해석

A: 여기 네 열쇠 돌려줄게.

B: 내가 없는 동안 우리 집에 와 강아지 밥을 챙겨줘서 고마워.

해설

'동사+전치사' 표현 채우기

문맥상 '내가 없는 동안 우리 집에 와 강아지 밥을 챙겨줘서 고마워'라는 의미가 되어야 한다. 따라서 동사 come과 어울려서 …~에 오다, 들르다’라는 의미의 표현인 come over를 완성하는 전치사 (b) over가 정답이다.

어휘

feed 밥을 주다, 먹이를 주다

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

Having heard that Jane was ill, Paul planned to _______________ after work.

(a) drop in her on

(b) drop her in on

(c) drop her on in

(d) drop in on her

해석

Jane이 아프다는 것을 들은 후, Paul은 일을 마치고 그녀를 방문할 것을 계획했다.

해설

‘자동사+전치사+목적어’ 채우기

문맥상 ‘그녀를 방문하다’라는 의미가 되는 것이 적절하고, ‘방문하다’라는 의미로 구 동사 drop in을 쓸 수 있다. 그런데 drop in은 자동사로 뒤에 목적어가 바로 올 수 없고, 전치사(on)와 함께 와야 한다. 따라서 ‘drop in on + 목적어’의 바른 어순을 포함한 (d) drop in on her가 정답이다.

어휘

ill 아픈

4.

The company recently formed an IT development team ______ Web designers, software developers, and programmers.

(a) comprises

(b) comprised

(c) comprising

(d) to comprise

해석

그 회사는 최근에 웹 디자이너, 소프트웨어 개발자와 프로그래머들을 포함하는 IT 개발팀을 만들었다.

해설

현재분사/과거분사 구별하여 채우기

주어(The company), 동사(formed), 목적어(an IT development team)가 있는 완전한 문장이므로 빈칸 이하는 수식어 거품이다. 따라서 수식어 거품을 이끌 수 있는 분사 (b), (c)와 to 부정사 (d)가 정답의 후보이다. 분사의 수식을 받는 명사 IT development team과 comprise가 ‘IT 개발팀이 포함하다’라는 의미의 능동 관계이므로 현재분사 (c) comprising이 정답이다.

어휘

company 회사 development team 개발 팀 comprise 포함하다

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) A: When did you return from your trip to Italy?

(b) B: Actually, I had arrived home this morning.

(c) A: Really? You must be tired. Did you have a good time?

(d) B: Oh, it was wonderful. The sights were simply stunning.

해석

(a) A: 이탈리아 여행으로부터 언제 돌아왔나요?

(b) B: 사실 오늘 아침에 집에 도착했어요.

(c) A: 정말요? 피곤하시겠어요. 좋은 시간 보내셨나요?

(d) B: 훌륭했어요. 풍경이 멋졌어요.

해설

동사의 시제가 틀린 문장 찾기

(b)에서 ‘오늘 아침에 집에 도착했다’라는 의미를 나타내기 위해 과거 완료 시제를 쓰면 틀리다. 대화에 특정 과거 시점이 나타나 있지 않고 단순한 오늘 아침(this morning)을 나타내고 있으므로 (b)번의 과거 완료인 had arrived를 과거 시제인 arrived로 고쳐야 한다. 따라서 답은 (b) B: Actually, I had arrived home this morning.이다.

어휘

sights 풍경 stunning 멋진

정답

(c) / (b) / (d) / (c) / (b)

