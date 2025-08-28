2) 파트 5 3문제

1. As part of a new promotion, guests ------- have stayed at the hotel more than once are entitled to a complimentary breakfast.

(A) who

(B) whose

(C) whom

(D) which

해석

신규 홍보의 일환으로, 그 호텔에서 1회 이상 숙박한 손님들은 무료 아침식사를 제공받을 수 있는 자격이 주어진다.

해설

관계대명사 채우기 문제

선행사(guests)가 사람이며, 빈칸에 들어갈 관계대명사가 관계절(------- have stayed at the hotel more than once) 안에서 주어 역할을 해야 하므로 주격 사람 관계대명사 (A) who가 정답이다. 소유격 관계대명사 (B)와 목적격 관계대명사 (C) whom은 주어를 대신할 수 없고, (D) which는 사물 관계 대명사이므로 사람 선행사와 쓸 수 없다.

어휘

promotion 홍보, 판촉 be entitled to ~할 자격이 있다 complimentary 무료의

2. The central bank recently decreased interest rates on small loans to ------- a growing demand for capital by people interested in starting a business.

(A) reconcile

(B) coordinate

(C) accommodate

(D) diminish

해석

그 중앙 은행은 사업을 시작하는 데 관심이 있는 사람들의 늘어나는 자금 수요를 수용하기 위해 최근에 소액 대출에 대한 금리를 낮췄다.

해설

동사 어휘 문제

‘중앙 은행은 사업을 시작하는 데 관심이 있는 사람들의 늘어나는 자금 수요를 수용하기 위해 최근에 금리를 낮췄다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘수용하다’라는 뜻의 동사 (C) accommodate가 정답이다. 참고로 (A) reconcile은 ‘조화시키다, 화해시키다’, (B) coordinate는 ‘편성하다, 조직화하다’, (D) diminish는 ‘줄어들다, 약해지다’의 의미임을 알아둔다.

어휘

central bank 중앙 은행 interest rates 금리, 이율 small loans 소액 대출

capital 자금, 자본 start a business 사업을 시작하다, 사업을 벌이다

3. The main ------- for the training in September is financial planning and management for persons without a degree in business accounting.

(A) theme

(B) themes

(C) thematic

(D) themed

해석

9월 교육의 주된 주제는 기업 회계 학위가 없는 사람들을 위한 재정 계획 및 관리이다.

해설

명사 자리 채우기 문제

빈칸 앞 형용사(main)의 꾸밈을 받을 수 있는 것은 명사이므로 명사인 (A)와 (B)가 정답의 후보이다. 문장에 쓰인 단수 동사(is)에 해당하는 단수 주어가 와야 하므로 (A) theme이 정답이다. 형용사 (C)와 (D)는 명사 자리에 올 수 없다.

어휘

financial planning 재정 계획 degree 학위, 학부 과정 business accounting 기업 회계

정답

(A) / (C) / (A)

.

.

.

.

.

✅ 수강료 최대 300% 환급받고 토익+취업 스펙 한 번에 완성

▶ https://gouk.kr/vE793O

✅토익초보 맞춤 커리큘럼으로 한 달 만에 목표 달성! 수강료+응시료 0원

▶ https://gouk.kr/bL24aw

✅회원가입만 해도 토익 LC+RC+VOCA 인강+토스인강까지 전원 지급!

▶https://gouk.kr/qekGOi