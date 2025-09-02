2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: How’s your new business coming along?

B: It’s doing well. We have quite ______ clients now.

(a) few

(b) a few

(c) little

(d) a little

해석

A: 너의 새로운 사업은 어떻게 되어 가고 있니?

B: 잘되고 있어. 우리는 이제 꽤 많은 고객을 보유하고 있어.

해설

형용사 관련 수량 표현 채우기

빈칸 뒤에 복수 명사(clients)가 있으므로, 복수 가산 명사 앞에 오는 수량표현 (a)와 (b)가 정답의 후보이다. 문맥상 ‘꽤 많은 고객을 보유하고 있다’라는 의미가 되어야 하므로 quite와 어울려 ‘꽤 많은’이라는 의미로 쓰일 수 있는 (b) a few가 정답이다. (c)와 (d)는 불가산 명사 앞에 오며, (a)는 ‘적은’이라는 부정적인 의미이므로 문맥에 맞지 않아 오답이다.

어휘

come along (원하는 대로) 되어 가다 client 고객, 의뢰인

2.

A: Do you know the song ___________ in that car commercial?

B: Yes. I heard it on the radio this morning.

(a) plays

(b) when plays

(c) that plays

(d) what plays

해석

A: 저 자동차 광고에서 나오는 음악을 아니?

B: 응. 오늘 아침에 라디오에서 들었어.

해설

적절한 관계대명사 채우기

주어(you)와 동사(know)를 모두 갖춘 완전한 문장이므로, 빈칸 이하(____ in that car commercial?)는 수식어 거품이다. 따라서 수식어 거품을 이끌 수 있는 관계부사로 시작하는 (b)와 관계대명사로 시작하는 (c)가 정답의 후보이다. 빈칸 이하가 동사(plays)만 있고 주어가 없는 불완전한 절이므로, 불완전한 절을 이끄는 관계대명사로 시작하는 (c) that plays가 정답이다. (b)의 관계부사(when)는 뒤에 완전한 절이 와야 한다. 참고로 빈칸에 (a)가 오면 한 문장에 동사가 2개가 들어가므로 오답이고, (d)의 명사절 접속사 what은 수식어 거품을 이끌 수 없다.

어휘

commercial 광고 (방송)

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

The Dead Sea lacks marine life because _____________________________.

(a) salt has up to its 34% content water

(b) its water has salt content 34% up to

(c) its water has up to 34% salt content

(d) up to 34% content has salt water

해석

사해의 바닷물은 최대 34%의 염분을 포함하고 있기 때문에, 해양 생물이 부족하다.

해설

올바른 어순 채우기

접속사 because 뒤에는 ‘주어 + 동사’의 형태가 와야 한다. 그런데 모든 보기가 ‘주어 + 동사’의 형태를 갖추고 있다. 문맥상 ‘그것(사해)의 물이 염분을 포함한다’라는 의미가 되는 것이 자연스러우므로, its water를 주어로, has를 동사로 포함한 (b)와 (c)가 정답의 후보이다. up to는 ‘최대 ~까지’라는 의미의 전치사로 명사 앞에 와야 하므로 up to 34% salt content라는 올바른 어순으로 쓰인 (c) its water has up to 34% salt content가 정답이다. (a)를 빈칸에 넣으면 ‘소금이 물을 포함한다’는 어색한 의미가 되고, (d)를 빈칸에 넣으면 ‘34% 물질이 소금물을 포함한다’는 어색한 의미가 되어 오답이다.

어휘

Dead Sea 사해 marine life 해양 생물

4.

According to the student manual, _______________ to qualify for a scholarship must have a GPA of at least 2.50.

(a) to wish

(b) who wish

(c) those wish

(d) those who wish

해석

학생 안내서에 따르면, 장학금을 받길 원하는 사람들은 최소 2.50의 평점이 나와야 한다.

해설

주어 자리 채우기

동사 must have의 주어가 없으므로 주어 자리에 올 수 있는 명사절 접속사를 포함한 (b)와 명사를 포함한 (c), (d)가 정답의 후보이다. ‘이 중 장학금을 받길 원하는 사람’이라는 자연스러운 의미가 되도록 주격 관계대명사 who가 those를 수식하고 있는 (d) those who wish가 정답이다. (b)를 빈칸에 넣으면 ‘누가 장학금을 받길 원하는 자가 평점을 가져야 한다’는 어색한 의미가 되고, 동사(wish)의 주어 역할을 하는 주격 관계대명사는 생략할 수 없으므로 who 없이 쓴 (c)도 오답이다.

어휘

scholarship 장학금 GPA(Grade Point Average) 평점

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) The complexity of love is a theme that explores repeatedly in several of Shakespeare’s plays.

(b) In both his comedies and tragedies, various characters express different opinions and attitudes about love.

(c) In the tragedy Romeo and Juliet, love is portrayed as a powerful emotion that motivates the characters.

(d) In the final act, upon seeing Romeo dead, Juliet’s intense love for him compels her to end her own life.

해석

(a) 사랑의 복잡성은 셰익스피어의 여러 연극에서 반복적으로 탐구되는 주제이다.

(b) 그의 희극과 비극 모두에서, 다양한 등장인물들이 사랑에 대해 다른 의견과 태도를 보인다.

(c) 비극 ‘로미오와 줄리엣'에서, 사랑은 등장인물들에게 동기를 부여하는 강력한 감정으로 묘사된다.

(d) 마지막 장에서, 로미오가 죽는 것을 보자마자, 줄리엣의 로미오를 향한 격렬한 사랑은 그녀를 스스로 목숨을 끊게끔 만들었다.

해설

동사의 태가 틀린 문장 찾기

theme과 동사 explore이 ‘탐구되는 주제’라는 의미로 수동으로 해석되므로, 능동태 explores는 수동태 is explored로 바뀌어야 맞다. 따라서 답은 (a) The complexity of love is a theme that explores repeatedly in several of Shakespeare’s plays이다.

어휘

complexity 복잡성 explore 탐구하다 repeatedly 반복적으로 comedy 희극

tragedy 비극 portray 묘사하다 motivate 동기를 부여하다 end one’s own life 스스로 목숨을 끊다, 자살하다

정답

(b) / (c) / (c) / (d) / (a)

