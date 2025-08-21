2) 파트 5 3문제

1. For those who require expedited shipping, the manufacturer will ship orders via next business day delivery upon ------- of payment.

(A) turnout

(B) consent

(C) receipt

(D) adjustment

해석

긴급 배송을 요청하는 사람들에게, 그 제조사는 대금이 결제되는 즉시 다음 영업일 배송으로 주문품을 배송할 것이다.

해설

명사 관련 어구 채우기 문제

‘그 제조사는 대금이 결제되는 즉시 다음 영업일 배송으로 주문품을 배송할 것이다’라는 문맥이 되어야 하므로 빈칸 앞의 전치사(upon)와 함께 쓰여 ‘접수 즉시, 수령 즉시’라는 의미의 어구 upon receipt를 완성하는 (C) receipt가 정답이다. 참고로 upon receipt(접수 즉시, 수령 즉시)를 관용구로 외워 둔다. (A) turnout은 ‘출석자 수, 투표자 수’, (B) consent는 ‘동의, 합의’, (D) adjustment는 ‘조정, 수정’의 의미이다.

어휘

expedited shipping 긴급 배송 order 주문품, 주문 business day 영업일, 평일

2. Mobile phone companies today are experiencing a ------- decline in smartphone sales, forcing some manufacturers to turn to wearable devices.

(A) formal

(B) steady

(C) future

(D) close

해석

오늘날 휴대전화 기업들은 스마트폰 매출의 꾸준한 하락을 겪고 있으며, 이는 몇몇 제조사들을 입을 수 있는 장치로 옮겨가게 만들고 있다.

해설

형용사 어휘 문제

‘오늘날 휴대전화 기업들은 스마트폰 매출의 꾸준한 하락을 겪고 있다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘꾸준한’이라는 뜻의 형용사 (B) steady가 정답이다. 참고로 (A) formal은 ‘공식적인’, (C) future는 ‘미래의’, (D) close는 ‘가까운’의 의미이다.

어휘

turn to ~로 옮겨가다, ~에 의존(의지)하다

3. In an effort ------- high newsstand sales and increased circulation of the magazine, the publisher hired a distribution services consultant.

(A) to ensure

(B) ensuring

(C) ensured

(D) ensure

해석

잡지의 높은 가판대 매출과 판매 부수 증가를 확실하게 하기 위한 노력으로, 그 출판사는 유통 서비스 자문 위원을 고용했다.

해설

to 부정사 채우기 문제

빈칸 앞의 명사 effort는 to 부정사를 취하는 명사이므로 to 부정사인 (A) to ensure가 정답이다. 참고로 In an effort to는 ‘~하기 위한 노력으로’라는 의미의 어구임을 알아둔다.

어휘

newsstand 가판대, 판매대 circulation 판매 부수 publisher 출판사, 출판인

distribution 유통, 배급 consultant 자문 위원, 상담가

정답

(C) / (B) / (A)

