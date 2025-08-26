2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: What’s going on? Is there a problem with the server?

B: It seems so. The network administrator says it’s ________________________.

(a) that has happened before something

(b) that something has happened before

(c) something that has happened before

(d) something has happened before

해석

A: 무슨 일이야? 서버에 문제가 있니?

B: 그런 것 같아. 네트워크 관리인이 이것이 전에도 발생했던 일이라고 하던데.

해설

‘대명사+관계절’ 어순 채우기

be 동사 is의 주격 보어 자리가 비어 있으므로 보어 자리에 올 수 있는 명사 something이나 명사절 접속사 that으로 시작하는 모든 보기가 빈칸에 올 수 있다. 그런데, that절이 보어가 되려면, 완전한 절을 이끄는 명사절 접속사가 되어야 하기 때문에 that 이하가 불완전한 (a)는 빈칸에 올 수 없다. 반면, 부정대명사 something이 보어 자리에 올 경우, 형용사 역할을 하는 관계사 that 이하의 수식을 받을 수 있다. 따라서 something 뒤에 거품절을 이끄는 관계사 that이 온 (c) something that has happened before가 정답이다. 참고로 (b)는 ‘그것은 이전에 어떤 일이 발생했다’라는 어색한 문맥이 되므로 빈칸에 올 수 없고, (d)를 빈칸에 넣으면 하나의 문장에 접속사 없이 두 개의 동사(says와 has happened)가 같이 나오게 되므로 오답이다.

어휘

go on (일이) 일어나다 server (컴퓨터의) 서버 administrator 관리인 happen 발생하다

2.

A: To get from London to Brussels, should I take a plane or a train?

B: I _______ opt for the train.

(a) may

(b) can

(c) could

(d) would

해석

A: 런던에서 브뤼셀에 가려면, 비행기를 타야 할까 기차를 타야 할까?

B: 나라면 기차를 택할 거야.

해설

올바른 조동사 채우기: would

의미에 맞는 조동사를 채우는 문제이다. '비행기를 타야 할까 기차를 타야 할까?'라는 A의 질문에 B가 '나라면 기차를 택_______ '라고 답하고 있으므로 문맥상 ‘택할 것이다'라는 의미가 되어야 한다. 따라서 '~할 것이다'라는 (나라면) ~하겠다라는 충고의 뜻을 나타내는 조동사 (d) would가 정답이다.

어휘

opt for ~을 택하다

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

Any vehicle ___________________ in a street, alley, or restricted parking area may warrant a substantial fine.

(a) finding unattended

(b) having found unattended

(c) had been found unattended

(d) found unattended

해석

거리, 골목, 혹은 제한된 주차 구역에 방치된 채로 발견된 차량에는 상당한 벌금을 물리는 것이 타당할 것이다.

해설

분사구문 자리 채우기

주어(Any vehicle), 동사(may warrant), 목적어(a substantial fine)가 있는 완전한 문장이므로 ‘________ in a street, alley, or restricted parking area’는 수식어 거품이다. 따라서 수식어 거품을 이끌 수 있는 분사로 시작하는 (a), (b), (d)가 정답의 후보이다. 분사의 수식을 받는 명사(vehicle)와 find가 ‘차량이 (방치된 채로) 발견되다’라는 의미의 수동 관계이므로 과거분사로 시작하는 (d) found unattended가 정답이다.

어휘

vehicle 차량 alley 골목 restricted 제한된 parking area 주차 공간 warrant 타당하게 만들다 substantial 상당한 fine 벌금 unattended 방치된, 주인이 옆에 없는

4.

Last year’s re-branding campaign at KLB Enterprises, something of _______________ in the company’s marketing strategy, has helped increase revenue by 100 percent.

(a) dramatic shift

(b) a dramatic shift

(c) the dramatic shift

(d) one dramatic shift

해석

회사 마케팅 전략에의 극적인 변화였던, 작년 KLB Enterprises 사의 브랜드 이미지 쇄신 운동은 수입을 100퍼센트 증대하는 데 기여했다.

해설

‘a+명사’ 채우기

보기에 주어진 명사 shift는 가산 명사이므로 관사와 함께 쓰인 (b), (c)와 가산 명사 앞에 올 수 있는 one을 포함한 (d)가 정답의 후보이다. 이 극적인 변화(dramatic shift)에 대해서는 이전에 언급된 적이 없으므로 ‘정해지지 않은 것’을 가리킬 때 쓰는 부정관사가 포함된 (b) a dramatic shift가 정답이다. 참고로 이 문장에서 a dramatic shift는 ‘하나’의 변화를 지칭하는 것이 아니라 변화 전체를 의미하는 전체성을 띠고 있으므로 ‘하나’라는 의미를 강조하는 수사 one이 부정관사 a 대신 사용될 수 없다.

어휘

re-brand (기업・조직 등이) 브랜드 이미지를 쇄신하다, 새롭게 하다 strategy 전략 revenue 수입

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) The East Coast Baseball League announcing today that Samuel Grant is the recipient of the Wimberg Sportsmanship Award this year.

(b) This is Grant’s second time receiving the award, which he won for the first time two years ago.

(c) This award has been presented annually since the inauguration of the League in 1998.

(d) Coaches and players from each team choose a nominee who exemplifies the values of respect, integrity, and fairness.

해석

(a) The East Coast 야구 리그는 Samuel Grant가 올해의 Wimberg Sportsmanship상의 수상자라는 것을 오늘 발표했다.

(b) Grant가 그 상을 받는 것은 이번이 두 번째로, 그는 2년 전에 처음으로 그 상을 받았다.

(c) 이 상은 1998년 리그의 개막 이래로 일 년에 한 번 수여되어 왔다.

(d) 각 팀의 코치들과 선수들은 존경, 성실, 공정성이라는 가치의 표본이 되는 후보를 선정한다.

해설

동사자리에 ‘동사원형+ -ing’가 와서 틀린 문장 찾기

(a)에서 문장의 주어(The East Coast Baseball League)는 있지만 동사가 없어서 틀리다. ‘동사원형+-ing’ 형태의 announcing은, 주어 The East Coast Baseball League와 함께 ‘The East Coast 야구 리그는 ~을 발표했다’라는 자연스러운 의미를 만드는 과거형 동사 announced로 바뀌어야 맞다. 따라서 (a) The East Coast Baseball League announcing today that Samuel Grant is the recipient of the Wimberg Sportsmanship Award this year가 정답이다.

어휘

announce 발표하다, 알리다 recipient 수령인, 받는 사람 award 상 receive 받다 present 수여하다 annually 일 년에 한 번 inauguration 개막, 개시 coach (스포츠 팀의) 코치 nominee 후보 exemplify 표본이 되다, 전형적인 예가 되다 respect 존경, 존중 integrity 성실, 청렴 fairness 공정성, 공평

.

.

.

.

.

정답

(c) / (d) / (d) / (b) / (a)

✅ 설미연쌤 텝스인강 0원으로 무제한 수강 ▶ https://gouk.kr/rFxtbv

✅ 텝스 전레벨 교재 제공! 327/387 한번에 달성 ▶https://gouk.kr/wh2FDS

✅ 내 텝스 실력 무료로 확인하고 텝스인강 할인쿠폰까지! ▶ https://gouk.kr/aMCRNn