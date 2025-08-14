2) 파트 5 3문제

1. Before ------- the convention hall, please make sure to pick up your identification badge at the information counter.

(A) leave

(B) left

(C) leaving

(D) leaves

해석

컨벤션 홀을 떠나기 전에, 안내 창구에서 신분 확인 명찰을 가지고 가도록 하십시오.

해설

부사절 접속사 + 분사구문 채우기

부사절 접속사(Before) 다음에는 동사 (A), (B), (D)가 바로 올 수 없으므로, 분사 (C) leaving이 정답이다. 참고로 분사구문의 뜻을 분명하게 해주기 위해 부사절 접속사가 분사구문 앞에 올 수도 있다는 것을 알아둔다.

어휘

pick up 가지고 가다, 찾아가다 identification badge 신분 확인 명찰

information counter 안내 창구

2. The week-long planning session was concluded ------- with a summary of the organization's new goals and strategic plans.

(A) success

(B) successful

(C) successfulness

(D) successfully

해석

일주일간의 계획 세션은 그 조직의 신규 목표와 전략적인 계획의 요약과 함께 성공적으로 끝났다.

해설

부사 자리 채우기 문제

동사(was concluded)를 꾸밀 수 있는 것은 부사이므로 (D) successfully(성공적으로)가 정답이다. 명사 (A), (C), 형용사 (B)는 동사를 꾸며줄 수 없다.

어휘

assessment 평가, 사정 summary 요약 goal 목표 strategic 전략적인, 전략상 중요한

3. ------- the digital age shapes virtually everything people do today, it is necessary to redesign the educational system to meet students' learning needs.

(A) Despite

(B) Following

(C) Because

(D) Whether

해석

디지털 시대는 사실상 오늘날의 사람들이 하는 모든 일을 실현하기 때문에, 학생들의 학습 요구를 충족시키기 위한 교육 시스템의 재설계가 필요하다.

해설

부사절 접속사 채우기 문제

이 문장은 주어(it)와 동사(is), 보어(necessary)를 모두 갖춘 완전한 문장이므로 빈칸 이하(------- the digital age ~ do today)는 수식어 거품으로 보아야 한다. 이 수식어 거품은 동사(shapes)가 있는 거품절이므로 수식어 거품절을 이끌 수 있는 부사절 접속사 (C), (D)가 정답의 후보이다. ‘디지털 시대는 사실상 오늘날의 사람들이 하는 모든 일을 실현하기 때문에, 교육 시스템의 재설계가 필요하게 되었다’라는 문맥이 되어야 하므로 (C) Because(~때문에)가 정답이다. (D) Whether(~인지 아닌지)를 사용할 경우 어색한 문맥이 된다. 전치사인 (A), (B)는 수식어 거품절을 이끌 수 없다.

어휘

shape 실현하다, 형성하다 virtually 사실상, 실질적으로 redesign 재설계하다

meet one’s needs ~의 요구(욕구)를 충족시키다

정답

(C) / (D) / (C)

