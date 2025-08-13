이번 회에는 저희 책 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 일상회화 편』과 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 비즈니스 편』에서 뽑은, 평이한 단어들로 이뤄졌지만 ‘있어 보이는’ 표현들을 소개합니다. 두 도서 모두 전자책으로 구매 가능합니다. 영어 스피킹 능력 향상에 많은 도움이 되시길 바랍니다.

<일상회화 편>

1. insight의 우리말 뜻은 뭘까요?

insight는 사전에 ‘통찰’이라고 나오지만, 상대방의 학식이나 경험을 근사하게 높여 말하는 단어도 됩니다. 우리말로 ‘당신의 통찰력에 감사합니다’라는 말은 어색하지만, 영어로는 자신보다 경험이나 학식이 많은 사람이 무엇을 알려주었을 때 감사의 표시로 Thank you for your insight.라고 말하는 것이 자연스럽습니다. 단순히 Thank you.라고만 하지 말고 좀 더 근사하게 Thank you for your insight.라고 말해 보세요.

2. 약속이나 일정이 아직도 유효한지 묻는 경우, 단어 on만으로도 표현할 수 있습니다.

약속을 해 놓고 ‘오늘 그 약속대로 만나는 거니?’라고 상대방에게 물어볼 때가 있죠. 그 때 아주 유용한 표현이 Are we still on for today’s meeting?입니다. 마치 스위치를 on/off하듯이 그 약속이 ‘아직 꺼지지 않았다’는 의미로 on을 활용하는 거죠. 다른 복잡한 단어 없이 on만 기억하면 되니 아주 편하게 활용할 수 있습니다.

3. catch up의 뜻을 어디까지 알고 계세요?

catch up은 ‘따라잡다’라는 뜻이죠. 하지만 앞서 가는 사람을 따라잡는 모습만 생각한다면 catch up의 쓰임을 너무 제한하는 겁니다. 예를 들어 I look forward to catching up with you on Friday.라고 말하면 ‘금요일에 다시 연락하거나 만나기를 기대할게요’라는 말이 됩니다. 친분이 있는 사람을 다시 만나거나 연락한다는 뜻으로 catch up을 활용해 보세요.

4. 원어민이 How is life treating you?라고 묻는다면 뭐라고 답해줘야 할까요?

상대방의 안부를 묻는 표현은 다양합니다. 그 중 하나가 ‘삶이 당신을 어떻게 다루냐’라는 의미의 How’s life treating you?입니다. 예를 들어 미국생활을 한 지 얼마 안 된 사람에게 원어민이 How’s life treating you so far in America?라고 묻는다면 ‘지금까지 미국에서 지내기 어땠냐’는 뜻이 됩니다. 누가 How is life treating you?라고 묻는다면 어떻게 지내냐는 질문이니 당황하지 말고 답해 주세요.

5. 컴퓨터가 다운되었을 때 down이라고 하면 콩글리시인 것 아시죠?

컴퓨터가 다운되었다고 할 때 쓰는 가장 일반적인 표현은 crash입니다. My computer crashed.라고 말하는 거죠. 교통사고나 붕괴를 뜻하는 crash의 기본 뜻을 생각해 보면 충분히 유추할 수 있습니다. 예를 들어 ‘컴퓨터가 다운되는 바람에 리포트를 마감에 맞춰 제출하지 못했어’는 My computer crashed, and I was not able to meet the deadline for the report.처럼 표현할 수 있습니다.

6. 컴퓨터가 다운되어 화면이 정지하는 경우 화면이 ‘얼어붙었다’라고 말하면 됩니다.

freeze는 얼어붙는다는 뜻이지만, 특히 컴퓨터 화면이 freeze된다고 하면 화면이 멎었다, 정지했다는 뜻입니다. 예를 들어 As I ran too many intensive programs at the same time, my desktop suddenly froze.는 ‘무거운 프로그램들을 한꺼번에 너무 많이 돌렸더니 컴퓨터가 갑자기 다운됐어’라는 뜻입니다.

<비즈니스 편>

7. 창 끝을 가리키는 spearhead가 왜 진출한다는 뜻이 될까요?

spearhead는 창날(spear)의 맨 끝(head) 뾰족한 부분을 말하는데, 동사로 쓰면 선두에 서서 나아간다는 뜻입니다. 예를 들어 We need to spearhead into emerging markets, as there are going to be incredible room for growth.처럼 말할 수 있죠. ‘이머징 마켓에 엄청난 성장 잠재력이 있으므로 우리는 그쪽으로 진출해야 합니다’라는 말입니다.

8. 아직 발굴되지 않은 시장을 영어로 뭐라고 할까요?

시장을 발굴한다고 할 때 쓰는 동사는 tap입니다. 반대말을 만드는 un을 붙여 untapped market이라고 하면 아직 발굴되지 않은 시장을 의미하죠. 예를 들어 ‘남미가 가장 잠재력이 크고 발굴되지 않은 시장 중 하나라고 생각합니다’는 I believe that Latin America is one of the world’s most potential, untapped markets.처럼 표현할 수 있습니다.

9. 시장에서 경쟁하는 기업들은 player라고 할 수 있습니다.

시장에서 기업들이 경쟁하는 것을 일종의 경기에 빗대어, ‘시장 참여자’를 player라고 부를 수 있습니다. 유명하고 영향력이 큰 기업은 major player나 big player라고 말하면 되죠. 예를 들어 ‘우리의 목표는 2026년까지 의료 분야에서 주도적인 위치를 차지하는 것입니다’는, Our goal is to become one of the major players in the medical industry by 2026.처럼 표현하면 됩니다.

10. ‘차세대 먹거리’를 뭐라고 하면 될까요?

‘다음에 올 큰 기회’를 뜻하는 the next big thing은, 흔히 하는 말 ‘차세대 먹거리’를 가리키는 표현입니다. 예를 들어 Our marketing team has been tracking local consumer trends, so we can find out what the next big thing is.처럼 말할 수 있죠. ‘마케팅 팀은 새로운 먹거리를 찾아내기 위해 지역 소비자들의 트렌드를 추적해 오고 있습니다’라는 뜻입니다. ‘차세대 성장동력’을 가리키는 말로 활용해도 좋습니다.

11. 시장동향은 어떻게 표현할 수 있을까요?

예를 들어 ‘시장 동향을 잘 모르겠다’는 I don’t know where the market moves.와 같이 이동한다는 뜻의 동사 move를 활용해 표현할 수 있습니다. ‘어떤 방향으로 향하다’라는 뜻으로 where the market is headed라고 해도 시장 동향을 표현하는 말이 되죠. 가령, Contrary to what analysts are saying, I don’t believe the market is headed in that direction.라고 하면, ‘분석가들이 말하는 것과 달리, 저는 시장 동향이 그렇지 않다고 생각합니다’라는 뜻이 됩니다.