Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: Where is Laura? It’s time to begin the presentation now.

B: _____________, Professor Berg.

(a) There is she

(b) There she is

(c) There is her

(d) There her is

해석

A: Laura는 어디에 있나요? 이제 발표를 시작할 시간입니다.

B: 그녀는 저기에 있어요, Berg 교수님.

해설

‘there+주격 인칭 대명사+동사’ 구문 채우기

보기 네 개가 모두 there로 시작하고 있다. 보기 중 there 뒤에서 주어 역할을 할 수 있는 주격 인칭 대명사(she)를 포함한 (a)와 (b)가 정답의 후보이다. 장소를 나타내는 부사 there 뒤의 주어 자리에 대명사가 올 경우 올바른 어순은 ‘there+(주격 인칭) 대명사+동사’이므로 (b) There she is가 정답이다. 참고로, 부사 Here나 There로 시작하는 문장의 주어가 일반 명사이면 동사가 주어 앞으로 도치된다.

어휘

begin 시작하다 presentation 발표, 프레젠테이션

2.

A: How long has Ray lived in Boston?

B: I ________________________ there.

(a) think he just moved

(b) just think he moved to

(c) think he is moved to just

(d) just think he is moved

해석

A: Ray가 Boston에 산 지 얼마나 됐어?

B: 내 생각에 그는 막 그곳으로 이사한 것 같아.

해설

태에 맞는 동사 채우기: 능동태

보기의 주어(he)와 동사(moved)가 ‘그가 이사했다’라는 의미의 능동 관계이므로 능동태로 쓰인 (a)와 (b)가 정답의 후보이다. 문맥상 ‘그가 막 이사했다’라는 의미가 되어야 하므로 강조 부사 just가 동사(moved)를 수식하는 (a) think he just moved가 정답이다. 참고로, there는 ‘그곳에’라는 의미의 부사이므로 전치사 to와 함께 쓰일 수 없으므로 (b)는 오답이다.

어휘

move 이사하다

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

Job seekers must make a good first impression during job interviews, _____ causes them to experience anxiety.

(a) who

(b) which

(c) that

(d) what

해석

구직자들은 입사 면접을 보는 동안 좋은 첫인상을 심어줘야만 하는데, 그것으로 인해 그들은 불안을 느낀다.

해설

올바른 관계대명사 채우기

주어(Job seekers), 동사(must make), 목적어(a good first impression)를 모두 갖춘 완전한 문장이므로, 빈칸 이하는 수식어 거품이다. 따라서 수식어 거품을 이끌 수 있는 관계대명사인 (a), (b), (c)가 정답의 후보이다. 수식어 거품이 콤마 뒤에 이어지고 있고, 선행사가 앞 문장 전체이므로 계속적 용법으로 쓰이면서 절 전체를 선행사로 받을 수 있는 관계대명사 (b) which가 정답이다. 참고로 관계대명사 (a) who는 주격 관계대명사로 선행사가 사람이어야 해서 빈칸에 올 수 없고, 관계대명사 (c) that은 콤마 뒤에 이어져 계속적 용법으로 쓰인 관계절을 이끌 수 없고, 명사절 접속사 (d) what은 수식어 거품을 이끌 수 없다.

어휘

job seeker 구직자 first impression 첫인상 interview 면접 experience 느끼다, 겪다

4.

Men typically had better chances of obtaining a college degree than women ________ during previous decades.

(a) had done

(b) had been

(c) did

(d) have

해석

이전 몇십 년 동안 남자가 학위를 취득할 가능성이 여자가 그랬던 것보다 일반적으로 더 높았다.

해설

적절한 조동사 채우기: did

의미에 맞는 조동사를 채우는 문제이다. 문맥상 ‘남자가 학위를 취득할 가능성이 여자가 그랬던 것(학위를 땄던 것)보다 일반적으로 더 높았다’라는 의미가 되어야 하므로, 앞에 나온 had를 대신하면서, 과거 시제에 일치하는 (c) did가 정답이다.

어휘

typically 일반적으로 chance 가능성, 기회 obtain 얻다 previous 이전의 decade 10년

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) A: Here’s a book you lent me the other day.

(b) B: Wow, you’ve finished reading it already? That was quick!

(c) A: I couldn’t put it down. It was a very interesting read.

(d) B: Well, I’m happy to hear that you enjoyed reading it.

해석

(a) A: 일전에 네가 나에게 빌려줬던 책이야.

(b) B: 와, 너 벌써 이걸 다 읽었어? 빠르다!

(c) A: 책을 내려놓을 수가 없었어. 정말 재미있는 읽을거리였거든.

(d) B: 그래, 네가 책을 즐겁게 읽었다니 기쁘구나.

해설

부정관사/정관사 구별이 틀린 문장 찾기

(a)에서 book 앞에 부정관사 a가 오면 틀리다. A가 말한 ‘책(book)’에 대해서 ‘일전에 B가 빌려’줘서 서로 알고 있으므로, ‘정해지지 않은 하나’를 가리킬 때 쓰는 부정관사 a가 ‘특별히 정해진’이라는 뜻으로 명사를 한정하는 정관사 the로 바뀌어야 맞다. 따라서 (a) A: Here’s a book you lent me the other day가 정답이다.

어휘

lend 빌려주다 the other day 일전에 finish 끝내다 already 벌써 quick 빠른, 신속한

put down 내려놓다 read 읽을거리 enjoy 즐겁게 ~하다

정답

(b) / (a) / (b) / (c) / (a)

