2) 파트 5 3문제

1. The organizers of the technology convention have decided to give the keynote speaker more time to speak ------- the length of his speech.

(A) considering

(B) throughout

(C) following

(D) within

해석

기술 협의회의 주최자들은 기조연설자에게 연설 길이를 고려하여 그에게 추가 시간을 더 주기로 결정했다.

해설

전치사 채우기 문제

‘기술 협의회의 주최자들은 기조연설자에게 연설 길이를 고려하여 추가 시간을 더 주기로 결정했다’라는 의미가 되어야 하므로 (A) considering(~을 고려하여)이 정답이다. (B) throughout은 ‘~전반에, 내내’, (C) following은 ‘~이후에’, (D) within은 ‘~이내에’라는 의미이다.

어휘

organizer 주최자, 조직자 convention 협의회, 대회 keynote speaker 기조연설자

2. Staff members interested in applying for the position of research and development assistant must submit ------- applications by August 15.

(A) their

(B) they

(C) them

(D) theirs

해석

연구 개발 보조원 직무 지원에 관심이 있는 직원들은 8월 15일까지 그들의 지원서를 제출해야 한다.

해설

격에 맞는 인칭대명사 채우기 문제

명사(applications) 앞에서 형용사처럼 쓰일 수 있는 인칭대명사는 소유격이므로 (A) their가 정답이다.

어휘

apply for ~에 지원하다 position 직무, 일자리 research and development 연구 개발

assistant 보조원, 조수 submit 제출하다 application 지원서, 신청서

3. The supervisor assigned an experienced and knowledgeable employee to ------- as mentor to the new addition in the research department.

(A) serve

(B) adopt

(C) concern

(D) address

해석

그 관리자는 연구 부서에 추가된 사람들의 조언자로 근무할, 경험이 풍부하고 지식이 있는 직원 한 명을 선임했다.

해설

동사 어휘 문제

‘그 관리자는 연구 부서에 추가된 사람들의 조언자로 근무할 직원 한 명을 선임했다’라는 의미가 되어야 하므로 빈칸 뒤의 as와 함께, ’~로 근무하다, 역할을 하다’라는 의미를 만드는 동사 (A) serve가 정답이다. 참고로 (B) adopt는 ‘채택하다, 입양하다’, (C) concern은 ‘관계가 있다, 걱정하다’, (D) address는 ‘연설하다, ~라고 부르다’라는 의미이다.

어휘

supervisor 관리자 assign 선임하다, 배치하다 experienced 경험이 풍부한

knowledgeable 지식이 있는, 아는 것이 많은 mentor 조언자

정답

(A) / (A) / (A)

