2) 파트 5 3문제

1. The ------- attendance at the convention of psychologists and counselors in Seattle is approximately 5,000 persons.

(A) estimating

(B) estimated

(C) estimate

(D) estimates

해석

시애틀에서 열리는 심리학자 및 상담가 총회의 예상되는 참석자 수는 약 5,000명이다.

해설

현재분사와 과거분사 구별하여 채우기 문제

정관사(The)와 명사(attendance) 사이에 와서 명사를 꾸밀 수 있는 것은 형용사이므로, 형용사 역할을 하는 현재분사 (A)와 과거분사 (B)가 정답의 후보이다. 분사와 분사의 꾸밈을 받는 명사(attendance)가 ‘총회 참석자 수가 예상되다’라는 수동의 의미 관계이므로, 과거분사인 (B) estimated가 정답이다. 명사 또는 동사인 (C), (D)는 명사를 꾸밀 수 없다.

어휘

attendance 참석자 수, 참석자 convention 총회, 회의 psychologist 심리학자

counselor 상담가, 고문 approximately 약, 대략

2. The CEO thanked his staff for ------- the company attain the number one spot in the fast food industry.

(A) help

(B) helping

(C) to help

(D) helped

해석

그 최고 경영자는 회사가 패스트푸드 산업에서 1등에 이르도록 도와준 것에 대해 직원들에게 감사했다.

해설

동명사와 명사 구별하여 채우기 문제

전치사(for)의 목적어 자리에 올 수 있는 것은 명사이므로 명사 (A)와 명사 역할을 하는 동명사 (B)가 정답의 후보이다. 빈칸 뒤에 목적어(the company)가 있으므로, 목적어를 가질 수 있는 동명사 (B) helping이 정답이다. 명사 (A)는 뒤에 목적어를 가질 수 없다. to 부정사 (C), 분사 (D)는 전치사의 목적어 자리에 올 수 없다.

어휘

staff 직원 attain 이르다, 달성하다, 이루다

3. ------- the high cost of expansion, the executive officer was convinced the investment would be a good strategy.

(A) Up to

(B) Provided that

(C) Regardless of

(D) Even if

해석

확장하는데 드는 높은 비용에도 불구하고, 그 임원은 이 투자가 좋은 전략이 될 것이라고 확신했다.

해설

전치사 채우기 문제

이 문장은 주어(the executive officer)와 동사(was convinced)를 모두 갖춘 완전한 문장이므로 ‘------- the high cost of expansion’은 수식어 거품으로 보아야 한다. 이 수식어 거품은 동사가 없는 거품구이므로 수식어 거품구를 이끌 수 있는 전치사 (A)와 (C)가 정답의 후보이다. ‘확장하는데 드는 높은 비용에도 불구하고, 그 임원은 이 투자가 좋은 전략이 될 것이라고 확신했다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘~에도 불구하고, ~에 관계없이’라는 뜻의 전치사 (C) Regardless of가 정답이다. (A) Up to(~까지)를 사용할 경우 어색한 문맥이 된다. 접속사 (B)와 (D)는 수식어 거품구를 이끌 수 없다.

어휘

cost 비용 expansion 확장, 팽창 executive officer 임원 convince 확신시키다

investment 투자 strategy 전략, 전술

정답

(B) / (B) / (C)

