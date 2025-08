2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: Which of these bracelets do you want?

B: The silver one with __________ stones.

(a) two red small

(b) two small red

(c) small red two

(d) small two red

해석

A: 당신은 이 팔찌들 중에서 어떤 것을 원하세요?

B: 빨간 작은 보석 두 개가 있는 은으로 된 것이요.

해설

명사를 수식하는 여러 형용사들의 어순 채우기

보기에 주어진 형용사 two, red, small이 빈칸 뒤의 명사 stones를 꾸며주기 위해서는 ‘숫자+크기+색깔+명사’의 어순이 되어야 하므로, 명사를 꾸며주는 여러 형용사들이 올바른 어순으로 온 (b) two small red가 정답이다.

어휘

bracelet 팔찌 silver 은 stone 보석

2.

A: You bought a present for Agatha last night, didn’t you?

B: Yes, I _____ buy one. I put it in my room.

(a) do

(b) did

(c) had

(d) have

해석

A: 너 어젯밤 Agatha를 위해 선물을 샀지, 그렇지 않니?

B: 응, 난 분명히 그걸 샀어. 그것은 내 방에 두었어.

해설

적절한 조동사 채우기: do

의미에 맞는 조동사를 채우는 문제이다. '너 어젯밤 Agatha를 위해 선물을 샀지, 그렇지 않니?'라고 확인하는 A의 말에 B가 '물론이지'라고 답하는 것으로 보아 문맥상 빈칸 뒤에 올 말은 '분명히 선물을 샀다'는 강조의 의미가 되어야 한다. 따라서 동사의 의미를 강조하여 '분명히 했다'라는 뜻을 나타내는 (a) do와 (b) did가 정답 후보이다. 그런데 선물을 산 시점은 과거인 어제이므로 do의 과거형인 (b) did가 정답이다. 참고로 빈칸 뒤에 동사 원형이 왔으므로, 완료형을 취해야 하는 (c) had나 (d) have는 정답이 될 수 없다.

어휘

present 선물

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

The orientation session will let new students _____________ themselves with the school.

(a) be familiarized

(b) familiarized

(c) familiarizing

(d) familiarize

해석

예비 교육 시간은 학생들이 학교에 익숙해지도록 할 것이다.

해설

‘5형식 사역동사+목적어+동사원형’ 채우기

동사 let은 뒤에 '목적어+목적격 보어(동사원형)'을 취하는 5형식 사역동사로 쓰인다. 빈칸은 목적격 보어 자리이므로 동사원형인 (d) familiarize가 정답이다.

어휘

orientation 예비 교육, 오리엔테이션 session 시간, 활동, 회의 familiarize 익숙하게 하다

4.

For many centuries, the roots of the ginseng plant __________ important in Oriental medicine.

(a) will have been

(b) have been

(c) will be

(d) are

해석

수 세기 동안, 인삼의 뿌리는 동양의학에서 중요시 되어왔다.

해설

시간 표현에 일치하는 동사 채우기: 현재완료

For many centuries가 있으므로 과거 시점부터 현재까지 계속되는 일을 표현하는 현재완료 시제 (b) have been이 정답이다.

어휘

century 세기, 100년 root 뿌리 ginseng 인삼 oriental 동양의 medicine 의학

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) A: Have you seen The Dawn Voyager?

(b) B: Yeah. I thought it was a pretty good film.

(c) A: Me too. Do you think there’ll be a follow-up?

(d) B: Actually, I heard they’re going start filming the sequel soon.

해석

(a) A: The Down Vogager 봤니?

(b) B: 응. 나는 그것이 꽤 좋은 영화라고 생각했어.

(c) A: 나도야. 너는 후속편이 나올 거라고 생각하니?

(d) B: 사실, 나는 그들이 곧 속편을 찍을 예정이라고 들었어.

해설

be going to에서 to가 빠진 문장 찾기

(d)에서 are going 뒤에 동사 start가 오면 틀린다. ‘~할 예정이다’라는 의미의 be going to 구문은 조동사처럼 쓰이기 때문에 뒤에 동사원형(start)을 쓴다. 따라서 be(are) going과 동사원형 start 사이에 to가 들어가야 맞다.

어휘

film 영화, 찍다 follow-up 후속의, 뒤따르는 sequel 속편

정답

(b) / (b) / (d) / (b) / (d)

