이번 회에는 저희 책 Advanced Vocab에서 소개한 중상급 영단어들을 알려드립니다. 단어의 우리말 뜻을 기억하는 데에 그치지 않고, 난이도 있는 단어를 실제로 활용하는 단계까지 나아가 보기 바랍니다.

<장식, 꾸밈, 고안>

1. fabricate [fǽbrikèit] 꾸며내다, 제조하다

직물을 뜻하는 fabric과 어원이 같다. ‘직물을 짜듯 만들어낸다’는 의미에서 유래하여, ‘제조하다’, ‘이야기나 변명을 꾸며내다’라는 뜻을 지닌다.

The guys fabricated a story to cover up the craziness about the Vegas trip from their wives and girlfriends.

그 남자들은 자신들이 라스베이거스에서 벌인 광란 행각을 부인과 여자 친구에게 숨기기 위한 이야기를 꾸며냈다.

● 자상한 남편과 좋은 아버지라는 그의 이미지는 조작된 것이었다.

His image as a loving husband and good father was fabricated.

2. feign [féin] 꾸미다, ~인 체하다

스포츠에서 상대방을 속이는 동작을 뜻하는 feint와 어원이 같다. 감정이나 태도를 꾸며서 드러 낸다는 의미를 지닌다.

When I saw my ex-girlfriend walking around with another guy, I looked away with feigned indifference.

옛 여자 친구가 다른 남자와 걷는 것을 봤을 때 나는 관심 없는 척 짐짓 외면했다.

● 학교 가기 싫어서 아픈 척했더니 엄마는 내가 거짓말하고 있다는 걸 아셨다.

I tried to feign illness when I didn’t want to go to school, but my mother knew I was lying.

3. figment [fíɡmənt] 꾸며낸 것

figure와 어원이 같은 단어다. 상상에 의해 꾸며낸 것을 일컫는다.

Freud says that God is a figment of man's imagination; Neitzsche says God is dead; the Bible says God works in mysterious ways.

프로이트는 신은 인간의 상상력이 꾸며낸 것이라고 말한다. 니체는 신은 죽었다 말한다. 성경은 신이 신비로운 능력을 보인다고 한다.

● 그는 딸아이에게 침대 밑에 사는 괴물은 그저 상상으로 만들어 낸 것일 뿐이라고 설득하려 노력했다.

He tried to convince his daughter that the monster living under her bed was a figment of her imagination.

4. refurbish [rìːfə́ːrbiʃ] 새로 꾸미다

수리하여 재생한 스마트폰을 일컫는 ‘리펍 폰(refurbished phone)’이라는 말로 인해 익숙해진 단어다. 건물이나 시설을 정비하거나 새로 꾸미는 것을 표현한다.

The new ownership plans to refurbish the hotel rooms in order to make them more appealing to potential guests.

새 소유주는 잠재적 고객에게 더 잘 보이기 위해 호텔 객실을 새로 단장할 계획이다.

● 정부는 한국 방문의 해를 맞아 전국의 박물관을 정비하기로 했다.

For Visit Korea Year, the government has decided to refurbish museums across the country.

5. revamp [rìːvǽmp] 개선하다

re(again)+vamp(구두의 앞가죽을 의미)로 구성된 단어다. 구두를 수선하는 것처럼 ‘더 좋게 만든다’는 뜻을 지닌다.

The advertising department was in the process of revamping their entire marketing strategy to target a younger demographic.

광고 부서는 더 젊은 고객을 타깃으로 삼기 위해 마케팅 전략을 전반적으로 수정하는 절차를 밟고 있다.

● 시 정부는 중앙 공원을 정비하기 위해 200만 달러를 쓰기로 결정했다.

The city government has decided to spend two million dollars to revamp the city’s central park.

<제한>

1. pigeonhole [pídʒənhòul] ~로 제한되다

‘비둘기 집’을 일컫는다. ‘작게 나뉜 공간 여러 개’를 일컫기도 하므로, 교직원별 우편함을 pigeonhole이라고 부르기도 한다. ‘pigeonhole의 모양처럼 카테고리별로 구분한다’는 뜻에서 유래하여, ‘정해진 카테고리에 국한시키다’, ‘범위를 제한하다’라는 동사 뜻도 지닌다.

Most actors try not to be pigeonholed into a specific type of character or role.

대부분의 배우들은 한 가지 캐릭터나 역할에 국한되지 않으려고 노력한다.

● 한국 사회는 아직 여성을 특정 역할로만 제한하려는 경향이 있다.

Korean society still has a tendency to pigeonhole women into certain roles.

2. stigmatize [stíɡmətàiz] 낙인 찍다

굴욕이나 처벌의 표시로 찍는 ‘낙인’을 stigma라고 한다. 동사형 stigmatize는 ‘낙인을 찍다’라는 뜻을 지닌다.

Some worry that the government's new terrorism policies may have a stigmatizing effect on Muslims living in the United States.

정부의 새 테러 정책이 미국에 거주하는 이슬람인들에게 낙인을 찍는 결과를 가져올까 우려하는 사람들도 있다.

● AIDS에 대한 잘못된 정보가 환자들에게 낙인을 찍을 수 있다.

Misinformation about AIDS can stigmatize people with HIV.

3. untethered [ʌ̀ntéðərd] 얽매이지 않은, 자유로운

tether는 ‘동물을 묶어놓는 밧줄’에서 유래하여, ‘구속하다’라는 의미를 지니는 단어다. 반대를 의미하는 un-을 붙여 untethered라고 하면 ‘구속받지 않는’, ‘제한되지 않는’이라는 뜻이 된다.

As Louis sunk deeper into an alcoholic haze, he became increasingly untethered from reality and managed to alienate his few remaining friends.

루이스는 더욱 음주에 빠지면서 점점 현실에서 동떨어지고 몇 안 되는 친구도 멀어지게 되었다.

● 그 프로젝트는 모든 정부 건물에서 인터넷을 제한없이 접속할 수 있게 해줄 것이다.

The project will enable untethered Internet access in all government buildings.