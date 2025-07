이번 회에는 저희 책 Advanced Vocab에서 소개한 중상급 영단어들을 알려드립니다. 단어의 우리말 뜻을 기억하는 데에 그치지 않고, 난이도 있는 단어를 실제로 활용하는 단계까지 나아가 보기 바랍니다.

<관혼상제, 의례>

1. bereaved [biríːvd] 상을 당한

bereave는 ‘중요하거나 친근한 것을 빼앗는다’는 의미를 지닌 단어로, 과거분사는 bereaved와 bereft 두 가지다. 상을 당했다는 뜻일 때는 bereaved를 쓰고, 뭔가를 상실했다는 의미일 때는 bereft를 쓴다.

Friends and family coaxed the bereaved widower back out into the world, and he eventually got back into his normal routine.

그가 부인과 사별한 후 친구와 가족은 그가 다시 세상으로 나오도록 마음을 움직였고, 결국 일상의 삶으로 돌아갔다.

● 총리는 총에 맞아 숨진 종군기자의 유가족에게 애도를 표했다.

The Prime Minister has expressed condolences to the bereaved family of a war correspondent who was shot to death.

2. cremation [kriméiʃən] 화장

carbon과 어원이 같으며, ‘태운다’는 뜻에서 유래하여 ‘화장’을 일컫는다.

The residents protested against the government's decision to build a cremation site nearby, citing air pollution and a likely drop in property values.

주민들은 대기오염과 부동산 가격 하락 가능성을 이유로 들어 근처에 화장장을 건설하려는 정부의 결정에 반대했다.

● 한 여론 조사에 의하면 우리 국민 70%가 매장보다 화장을 선호한다고 한다.

A survey shows 70% of Koreans prefer cremation over burial.

3. nuptial [nʌ́pʃəl] 결혼의

marital과 마찬가지로 결혼을 표현하는 형용사다. 결혼 전에 하는 서약을 prenuptial agreement라고 하는데, 주로 유명인이나 운동 선수가 이혼할 경우 재산분할을 어떻게 할지에 대해 결혼 전에 미리 정해놓는 서약을 일컫는다. 줄여서 prenup이라고 한다.

Before the wedding, they signed a pre-nuptial agreement, stating that in the event of divorce, she would receive none of his fortune.

그들은 결혼 전에, 이혼할 경우 부인은 남편의 재산을 조금도 받지 않는다는 혼전 서약에 서명했다.

● 성혼의 맹세후 신랑과 신부는 반지를 교환했다.

After the nuptial vows, the bride and the groom exchanged wedding rings.

4. pomp [pɑ́mp] 위풍당당

pomp는 의식의 ‘거창함’을 말하며, 형용사형 pompous는 거만하고 뽐내는 태도를 가리킨다. 엘가의 ‘위풍당당 행진곡’을 Pomp and Circumstances March라고 한다.

There was pomp and circumstance at the university's commencement, but unfortunately, the graduates are facing a brutal job market.

대학 졸업식장에는 위풍당당함이 있었지만 불행히도 졸업생들은 잔인한 취업 시장을 맞닥뜨려야 한다.

● 국왕은 화려한 의식 없이 지방을 돌아다니며 백성들의 문제점에 귀를 기울였다.

The king, without pomp, toured rural areas and listened to his subjects’ problems.

5. wedlock [wédlɑ̀k] 혼인

‘결혼한 상태’를 뜻하는 단어다. 특히 born out of wedlock은 ‘혼외 관계에서 태어났다’는 뜻이며, ‘서자’를 영어로 표현하기에 적합하다.

The couple's son, who was born out of wedlock three years ago, served as the ring-bearer at their wedding last weekend.

3년 전 결혼하지 않은 상태에서 태어난 그 부부의 아들이 지난 주 결혼식에서 반지를 건네주는 역할을 했다.

● 홍길동은 서자 출신이었다.

Hong Gil Dong was born out of wedlock.

장식, 꾸밈, 고안

1. concoct [kɑnkɑ́kt] 만들다, 지어내다

con(together)+coct(cook이라는 뜻)로 이뤄졌으며, ‘(요리하듯) 이것저것 섞어 만든다’는 뜻에서 유래한 단어다. 비유적으로 ‘변명이나 계획을 생각해낸다’는 뜻을 지닌다.

They had less than one hundred dollars, but the boys sat around the table trying to concoct a plan to get into the city on Saturday to see the concert.

소년들은 100달러도 안 되는 돈을 갖고 있었지만 테이블에 둘러앉아 토요일에 공연을 보기 위해 도시로 갈 계획을 짜고 있었다.

● 졸업반 학생들은 다음 주 금요일에 수업을 빠지고 해변으로 갈 계획을 세웠다.

The seniors concocted a plan to skip school next Friday and go to the beach.

2. conjure [kɑ́ndʒər] 마술을 부리다, 만들어내다

con(together)+jure(jury와 같은 어원으로 맹세한다는 뜻)로 구성된 단어다. ‘같이 맹세하다’, ‘공모 하다’라는 뜻에서 유래하여 ‘같이 주술을 부리다’, ‘마술을 부리다’라는 의미로 확대되었다. 마술처럼 뭔가를 생각해내거나 이미지를 떠올린다는 뜻을 지닌다.

Looking at pictures of Disneyland conjures up pleasant memories of my childhood.

디즈니랜드 사진을 보면 어릴 때 즐거웠던 기억이 떠오른다.

● 그들의 노래는 평화롭고 목가적인 전원 생활의 이미지를 떠오르게 한다.

Their songs conjure up the images of peaceful and pastoral country life.

3. embellish [imbéliʃ] 장식하다

en(~하도록 만들다)+bellish(아름답다는 뜻인 bel이 어원임)로 구성된 단어다. ‘아름답게 만든다’는 뜻에서 유래하여 ‘장식하다’라는 의미가 되었다. 어떤 이야기를 embellish한다고 하면 ‘과장해서 그럴듯하게 표현한다’는 뜻이 된다.

Each time Evan told the story of the fishing trip, he embellished the size of the fish he had caught.

에반은 낚시 간 얘기를 할 때마다 자기가 잡은 물고기의 크기를 과대포장해서 말한다.

● 그는 금속 징으로 장식된 가죽 바지를 입고 무대에 섰다.

He went onstage wearing leather pants embellished with metal beads.