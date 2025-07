2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: Would you mind talking to the landlord about next month’s rent?

B: Actually, I’d rather you _______.

(a) do

(b) to do

(c) did

(d) had

해석

A: 다음 달 집세에 대해서 집주인한테 말하기 꺼려지니?

B: 사실, 나는 네가 하면 좋겠어.

해설

would rather 가정법 채우기

would rather 가정법 문장에는 과거 동사나 had p.p.가 올 수 있으므로 (c)와 (d)가 정답의 후보이다. 문맥상 ‘네가 하면 좋겠다’라는 의미가 되는 것이 적절하므로 앞에 나온 일반동사 talk를 대신하는 대동사 do의 과거형 (c) did가 정답이다.

어휘

landlord 집주인 rent 집세

2.

A: How did you sleep last night?

B: Poorly. I slept ____________________.

(a) less than for three hours

(b) less than three hours

(c) for three hours less than

(d) three hours less than

해석

A: 어젯밤에 어떻게 잤니?

B: 부족하게 잤어. 세 시간보다 더 적게 잤어.

해설

비교급 관련 표현 채우기

문맥상 ‘세 시간보다 적다’라는 의미가 되어야 하므로, ‘~보다 적은’이라는 뜻의 비교급 표현 ‘less than + 명사’를 올바르게 사용한 (b) less than three hours가 정답이다.

어휘

poorly 부족하게

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

During their high school years, Fred and George _____ hang out at the school gym for hours every day playing basketball.

(a) shall

(b) would

(c) can

(d) should

해석

고등학교 시절 동안, Fred와 George는 농구를 하며 매일 몇 시간씩 학교 체육관에서 놀곤 했다.

해설

올바른 조동사 채우기: would

의미에 맞는 조동사를 채우는 문제이다. 문맥상 ‘Fred와 George는 매일 몇 시간씩 학교 체육관에서 놀곤 했다’라는 의미이므로, '~하곤 했다'라는 뜻으로 지금은 더 이상 하지 않는 과거의 습관을 나타내는 조동사 (b) would가 정답이다.

4.

Nonprofit organizations are coordinating with the government to provide relief supplies to people _____ the hurricane.

(a) affected by

(b) are affected by

(c) affecting by

(d) to affect

해석

비영리 단체들은 태풍의 타격을 받은 사람들에게 구호 물품을 지급하기 위해 정부와 협조하고 있다.

해설

현재분사/과거분사 구별하여 채우기

문맥상 ‘태풍에 의해 타격을 받은 사람들에게 구호 물품을 지급하다’라는 의미가 되는 것이 적절하다. 분사의 수식을 받는 명사 people과 분사가 ‘사람들이 타격을 받다’라는 의미의 수동 관계이므로 과거분사 (a) affected by가 정답이다.

어휘

nonprofit organization 비영리 단체 coordinate 협조하다, (각 부분이) 조화하여 움직이다

relief supply 구호 물품 affect 타격을 받다, 악영향을 받다

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) Caramelization is a type of chemical process that occurs when sugar is exposed to high temperatures.

(b) Upon heating sugar, chemical reactions occur and new compounds are formed as it melts and turns brown.

(c) Caramelization produces a nutty, buttery flavor and is used extensively in making desserts.

(d) Some of well-known confections that make use of caramelization include crème brûlée, dulce de leche, and flan.

해석

(a) 캐러멜화는 설탕이 고온에 노출되면 발생하는 화학 공정의 한 종류이다.

(b) 설탕을 가열하자마자, 화학 반응이 일어나고 그것이 녹고 갈색으로 변하면서 새로운 화합물이 형성된다.

(c) 캐러멜화는 견과 맛과 버터 같은 맛을 생성해내어 후식을 만드는 데 널리 이용된다.

(d) 캐러멜화를 이용해서 만드는 잘 알려진 당과 제품의 일부는 크렘브릴레, 둘세 드레체 그리고 플랜을 포함한다.

해설

정관사가 빠져 틀린 문장 찾기

(d)에서 some of 뒤의 복수명사는 정관사 없이 쓰이면 틀리다. 수량 표현(some)과 명사(confections) 사이에는 of나 the 둘 중 하나만은 올 수 없고, of와 the가 함께 와야 한다. 또한, 명사를 수식하는 어순은 ‘수량 형용사+(관사)+형용사+명사’가 되어야 하므로, some of 뒤, 형용사 well-known(잘 알려진) 앞에 정관사 the가 오는 것이 맞다. 따라서 (d) Some of well-known confections that make use of caramelization include crème brûlée, dulce de leche, and flan이 정답이다.

어휘

caramelization 캐러멜화 chemical 화학의 expose 노출하다 high temperature 고온 heat 가열하다 reaction 반응 compound 화합물 melt 녹다 nutty 견과 맛이 나는 buttery 버터 같은 flavor 맛 extensively 널리 dessert 디저트 confection 당과 제품 make use of 이용하다 flan 플랜(달걀, 치즈, 과일 등을 넣은 파이)

정답

(c) / (d) / (b) / (a) / (d)

