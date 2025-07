2) 파트 5 3문제

1. The investment company's recent purchase of a majority of Mobile Quick's shares ------- by a spokesperson.

(A) had announced

(B) announcing

(C) was announced

(D) announces

해석

그 투자 회사의 Mobile Quick사 주식 대부분에 대한 최근의 매입이 대변인에 의해 공표되었다.

해설

태에 맞는 동사 채우기 문제

문장에 주어(The investment company's ~ shares)만 있고 동사가 없으므로 동사 자리에 올 수 있는 (A), (C), (D)가 정답의 후보이다. 주어(The investment company's ~ shares)와 동사(announce)가 ‘그 투자 회사의 매입이 공표되다’라는 수동의 의미 관계가 되어야 하므로 수동태(be동사 + p.p.)인 (C) was announced가 정답이다. 준동사 (B)는 동사 자리에 올 수 없다.

어휘

investment 투자 recent 최근의, 최신의 purchase 매입, 구매 share 주식, 몫

spokesperson 대변인, 대표자

2. The assistants were hurrying with preparations as the meeting of the board was expected to begin ------- 10 minutes.

(A) within

(B) toward

(C) until

(D) before

해석

이사회 회의가 10분 내에 시작할 것으로 예상되었기 때문에 보좌인들은 준비를 서두르고 있었다.

해설

전치사 채우기 문제

‘이사회 회의가 10분 내에 시작할 것으로 예상되었기 때문에 보좌인들은 준비를 서두르고 있었다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘~ 내에, ~ 안에’라는 뜻의 전치사 (A) within이 정답이다. 참고로 (B) toward는 ‘~을 향해, ~ 쪽으로’, (C) until은 ‘~까지’, (D) before는 ‘~ 전에’의 의미임을 알아둔다.

어휘

assistant 보좌인, 조수 preparation 준비 board 이사회, 위원회

3. Most hoteliers say that one of the real ------- of the industry is staying in business during economic crises.

(A) challenged

(B) challenge

(C) challenging

(D) challenges

해석

대부분의 호텔 경영자들은 그 산업의 진정한 어려움 중 하나는 경제 위기 동안 사업이 되도록 유지하는 것이라고 말한다.

해설

명사 자리 채우기 문제

빈칸 앞 형용사(real)의 꾸밈을 받을 수 있는 것은 명사이므로 명사 (B)와 (D)가 정답의 후보이다. 빈칸 앞의 one of와 함께 ‘~중 하나’라는 문맥이 되어야 하므로 복수 명사 (D) challenges가 정답이다. 준동사 (A), 형용사 (C)는 명사 자리에 올 수 없다.

어휘

hotelier 호텔 경영자 industry 산업 stay in business 사업이 되도록 유지하다

economic crisis 경제 위기 challenging 도전적인

정답

(C) / (A) / (D)

