2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: You haven’t said anything about my new haircut.

B: Oh my gosh, how ______ I didn’t notice?

(a) is that

(b) it is that

(c) was that

(d) was it that

해석

A: 나의 새로운 헤어스타일에 대해 아무 말이 없네.

B: 이런, 어떻게 내가 이것도 알아차리지 못했지?

해설

‘it-that 강조구문’ 채우기 문제

문맥상 ‘어떻게 내가 이것도 알아차리지 못했지?’라는 의미가 되어야 하고, 이처럼 that절에 제시된 사실을 강조하는 문장을 만들 때 ‘it-that 강조구문’을 쓸 수 있으므로 (b)와 (d)가 정답의 후보이다. 답변에 사용된 how was it that I didn’t notice?가 의문문이므로, ‘의문사 + 동사 + 주어’의 어순인 (d) was it that이 정답이다.

어휘

haircut 헤어스타일, 이발 notice 알아차리다, 주목하다

2.

A: Wouldn’t you miss Sam if he were to go work overseas?

B: Not really. I __________________ him for months at a time.

(a) used to not see

(b) used not to see

(c) am used to not seeing

(d) am used not to seeing

해석

A: 너는 만약 Sam이 일하러 해외로 나가면 그를 그리워할 것 같지 않니?

B: 아니, 별로. 나는 한 번에 몇 달간 그를 보지 못하는 것에 익숙해졌어.

해설

올바른 동명사 채우기

‘-에 익숙하다’는 의미로 ‘be used to –ing’를 관용적으로 사용하므로 동명사 (c)와 (d)가 정답의 후보이다. 동명사(seeing)의 부정형을 만들기 위해서 not은 동명사 앞에 온다. 따라서 (c) am used to not seeing이 정답이다.

어휘

overseas 해외 at a time 한 번에

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

Mel observed her younger brothers __________ in the pool.

(a) swim

(b) swims

(c) swam

(d) swimming

해석

Mel은 수영장에서 수영하는 그녀의 남동생들에 주의를 기울였다.

해설

분사 자리 채우기

주어(Mel), 동사(observe), 목적어(her young brothers)가 있는 완전한 문장이므로 빈칸은 수식어 거품 자리이다. 따라서 수식어 거품을 이끌 수 있는 분사 (c), (d)가 정답의 후보이다. '수영을 하는 남동생'이라는 의미가 되어야 하므로 현재분사 (d) swimming이 정답이다. 참고로, 수식 받는 명사와 분사가 능동 관계면 현재분사, 수동 관계면 과거분사를 쓴다.

어휘

observe 주의를 기울이다, 주시하다, 관찰하다 pool 수영장

4.

Hiking is a challenging yet fun activity _____ people can participate in together for recreation and social interaction.

(a) that

(b) when

(c) what

(d) where

해석

하이킹은 힘들지만 기분 전환과 사회적 교류를 위해 사람들이 함께 참여할 수 있는 즐거운 활동이다.

해설

관계사 자리 채우기

주어(Hiking), 동사(is), 보어(challenging ~ activity)가 있는 완전한 문장이므로 빈칸 이하(________people ~ interaction)에는 앞의 fun activity를 꾸며주는 수식어 거품이 와야 한다. 따라서 형용사 역할을 하는 수식어 거품을 이끌 수 있는 관계사 (a), (b), (d)가 정답의 후보이다. 빈칸 다음의 participate in의 목적어 자리가 비어 있으므로, 목적격 관계대명사 (a) that이 정답이다. (c)는 명사절 접속사로 수식어 거품을 이끌 수 없으므로 오답이다.

어휘

challenging 힘든, 도전적인 participate 참여하다 recreation 기분 전환 interaction 교류, 대화, 상호 작용

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) A: Is that my math homework on the kitchen table?

(b) B: No. It’s just a blank paper piece.

(c) A: This is bad. I can’t remember where I put my homework.

(d) B: Don’t worry. I’ll help you look for it.

해석

(a) A: 주방 식탁에 올려져 있는 것이 제 수학 숙제인가요?

(b) B: 아니요. 그냥 백지 한 장인데요.

(c) A: 정말 이상하네요. 제 숙제를 어디다 두었는지 기억이 안 나요.

(d) B: 걱정 마요, 제가 그것을 찾는 걸 도와줄게요.

해설

가산 명사/불가산 명사 구별이 틀린 문장 찾기

(b)에서 ‘백지’라는 의미의 물질명사 blank paper 앞에 부정관사(a)가 오면 틀리다. 불가산 명사인 물질명사는 앞에 단위를 붙여 세야 하므로 a blank paper piece에서 단위인 piece가 관사와 명사 사이에 와서 a piece of blank paper로 바뀌어야 맞다. 따라서 (b) B: No. It’s just a blank paper piece가 정답이다.

어휘

homework 숙제 blank paper 백지 remember 기억하다 look for 찾다

.

.

.

.

.

정답

(d) / (c) / (d) / (a) / (b)

✅ 설미연쌤 텝스인강 0원으로 무제한 수강 ▶ https://gouk.kr/rFxtbv

✅ 텝스 전레벨 교재 제공! 327/387 한번에 달성 ▶https://gouk.kr/wh2FDS

✅ 내 텝스 실력 무료로 확인하고 텝스인강 할인쿠폰까지! ▶ https://gouk.kr/aMCRNn