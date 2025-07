이번 회에는 저희 책 Advanced Vocab에서 소개한 중상급 영단어들을 알려드립니다. 단어의 우리말 뜻을 기억하는 데에 그치지 않고, 난이도 있는 단어를 실제로 활용하는 단계까지 나아가 보기 바랍니다.

<언어, 의사소통>

1. tacit [tǽsit] 무언의, 암묵의

과묵하다는 뜻을 지닌 taciturn과 어원이 같은 단어다. ‘말로 표현하지 않는’, ‘암묵적인’이라는 뜻으로 쓰인다.

Despite not yet having signed the contract, both parties had reached a tacit understanding on the key terms and conditions.

아직 계약서에 서명을 하지는 않았지만 양측은 주요 계약 조건에 대해 암묵적인 이해에 도달했다.

● 항소를 하지 않기로 한 결정은 유죄를 암묵적으로 시인하는 것이나 다름 없었다.

The decision to not appeal the verdict was as good as a tacit admission of guilt.

2. valediction [væ̀lədíkʃən] 고별사

졸업식이나 조직을 떠나는 자리에서 하는 ‘고별사’를 말한다. 미국에서 졸업식의 고별사는 보통 1등으로 졸업하는 사람이 하는데, 고별사를 하는 사람을 valedictorian이라고 한다.

She graduated as the top student in her class and was honored to deliver the valediction at her graduation.

그녀는 반에서 1등으로 졸업했으며 졸업식에서 고별사를 읽는 영예를 누렸다.

● 떠나는 총리의 고별사는 진지하고 진심어린 것이었다.

The outgoing prime minister’s valediction was sincere and heartfelt.

<찬성, 호감의 표현>

1. engross [inɡróus] 몰두하게 하다

‘전체적으로’, ‘대량으로’라는 뜻을 지닌 프랑스어 en gros에서 유래했다고 한다. 국내 총생산을 뜻하는 GDP는 Gross Domestic Product의 약자인데, 그 때의 gross를 생각하면 이해가 쉽다. engrossed는 관심 전체를 쏟는다는 의미에서 유래하여, ‘어떤 것에 빠진’, ‘몰두한’이라는 뜻을 지닌다.

I became so thoroughly engrossed in the fascinating novel that I lost track of time and forgot to pick my son up from soccer practice.

나는 흥미로운 소설에 완전히 빠져서 시간 가는 줄도 모르고 아들을 축구 연습에서 데려오는 것도 잊었다.

● 캐나다 출신인 대학 친구는 한국 불교 연구에 몰두해서 승려가 되기를 원한다.

My college friend from Canada, who is so engrossed in his studies of Korean Buddhism, wants to become a monk.

2. proponent [prəpóunənt] 찬성하는 사람

pro(before)+ponent(put이라는 의미)로 구성된 단어다. put forward라는 어원에서 유래하여 ‘주장을 제안한다’는 뜻으로 발전했으며, 어떤 생각에 ‘찬성하는 사람’이라는 의미를 지니게 되었다. 반대말은 opponent다.

Proponents of the government's new construction project say it will help conserve water and save costs.

정부의 새 건설 프로젝트에 찬성하는 사람들은 그 사업이 용수를 확보하고 비용을 절감하는 데 도움을 준다고 말한다.

● 정부의 새 건설 프로젝트에 찬성하는 사람들과 반대하는 사람들이 3시간 동안 격론을 벌였다.

Proponents and opponents of the government's new construction project held a fierce debate for three hours.

3. vouch [váutʃ] 보증하다

voice와 어원이 같으며, ‘권리가 있음을 밝히기 위해 법정으로 부르다’라는 의미에서 유래한 단어다. ‘증언하다’, ‘진실성이나 확실성을 보증하다’라는 뜻을 지니며, 주로 vouch for의 형태로 쓰인다.

The senior partner had known Mike since he was a boy and would vouch for him without hesitation.

그 고위 임원은 마이크가 소년일 때부터 알았고 전혀 망설임 없이 그의 신원을 보증했다.

● 그는 수치들을 집계만 했을 뿐 정확성을 보증하지는 않았다.

He collected the data but did not vouch for their accuracy.

<소유>

1. earmark [íərmɑ̀ːrk] 배정하다

소유를 나타내기 위해 가축의 귀(ear)에 표시(mark)를 하던 데서 유래한 단어다. 다른 목적을 위해 돈을 확보해 둔다는 뜻으로 쓴다.

Tithing is the practice of earmarking ten percent of one's income for charitable donation.

십일조는 소득의 10%를 기부를 위해 배정하는 관습을 말한다.

● 성공한 야구선수가 된 뒤에도 존스는 자신의 소득의 1%를 기부를 위해 배정해 둔다.

Even after he became a successful basketball player, Jones continued to earmark one percent of his earnings for charity.

2. garner [ɡɑ́ːrnər] 획득하다

‘곡식’을 뜻하는 grain과 어원이 같은 단어다. ‘곡식을 저장하듯 뭔가를 저장해두다’라는 의미에서 유래하여, ‘지지나 영예를 얻는 것’을 일컫는다.

The new president did not realize how difficult it would be to garner support for his proposed health care system.

새 대통령은 자신이 제안한 보건개혁제도에 대한 지지를 확보하는 것이 얼마나 어려운지 깨닫지 못했다.

● 선거에서 야당은 대통령 탄핵에 필요한 의석 3분의 2를 확보하는 데 성공했다.

In the recent election, the opposition parties successfully garnered two thirds of the Assembly seats that enabled them to impeach the President.