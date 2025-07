2) 파트 5 3문제

1. Blue Meridian Media is looking for a person ------- has at least 5 years of experience in news media.

(A) whom

(B) which

(C) who

(D) whose

해석

Blue Meridian Media사는 최소 5년의 뉴스 매체 경력을 가진 사람을 찾고 있다.

해설

관계대명사 채우기 문제

이 문장은 주어(Blue Meridian Media)와 동사(is looking for), 목적어(a person)를 모두 갖춘 완전한 절이므로, 빈칸 이하(------- has ~ media)는 수식어 거품으로 보아야 한다. 이 수식어 거품은 주어는 없고 동사(has)만 있는 불완전한 수식어 거품절이므로 수식어 거품절 안에서 주어 역할을 하면서 앞의 명사(a person)를 꾸밀 수 있는 주격 관계대명사 (B)와 (C)가 정답의 후보이다. 선행사가 사람(a person)이므로 사람 주격 관계대명사 (C) who가 정답이다. 목적격 관계대명사 (A), 소유격 관계대명사 (D)는 수식어 거품절 내에서 주어 역할을 할 수 없다.

어휘

look for 찾다, 구하다 experience 경력, 경험

2. Many global businesses will be ------- affected by the increased tax on imports to the country.

(A) adversely

(B) approximately

(C) recently

(D) suitably

해석

많은 세계적 기업들은 그 국가로의 수입품에 대한 세금 인상으로 인해 불리하게 영향을 받을 것이다.

해설

부사 어휘 문제

‘많은 세계적 기업들은 그 국가로의 수입품에 대한 세금 인상으로 인해 불리하게 영향을 받을 것이다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘불리하게’라는 뜻의 부사 (A) adversely가 정답이다. 참고로 (B) approximately는 ‘대략, 가까이’, (C) recently는 ‘최근에’, (D) suitably는 ‘적합하게, 어울리게’의 의미임을 알아둔다.

어휘

global 세계적인, 전 세계의 business 기업, 사업 affect 영향을 미치다 tax 세금

import 수입품, 수입; 수입하다

3. Most of the passengers to Tokyo were ------- because of the turbulent flight.

(A) awkward

(B) irritable

(C) uninterested

(D) insightful

해석

도쿄로 향하는 대부분의 승객들은 요동치는 비행 때문에 짜증을 냈다.

해설

형용사 어휘 문제

‘도쿄로 향하는 대부분의 승객들은 요동치는 비행 때문에 짜증을 냈다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘짜증을 내는, 화가 난’이라는 뜻의 형용사 (B) irritable이 정답이다. 참고로 (A) awkward는 ‘어색한, 서투른’, (C) uninterested는 '흥미 없는, 무관심한’, (D) insightful은 ‘통찰력 있는’의 의미임을 알아둔다.

어휘

passenger 승객, 여객 turbulent 요동치는, 난기류의 flight 비행, 항공편

정답

(C) / (A) / (B)

