2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: What does the recipe say to do next?

B: Add one teaspoon of vanilla extract _______ the mixture.

(a) to

(b) at

(c) from

(d) among

해석

A: 요리법에는 다음에 뭘 하라고 되어 있어?

B: 반죽에 바닐라 추출물 한 스푼을 추가하래.

해설

적절한 전치사 채우기

‘반죽에 한 스푼을 추가하다’라는 의미가 되는 것이 적절하다. 그런데 ‘A에 B를 추가하다, 더하다’라는 의미로 ‘Add A to B’를 사용하므로 (a) to가 정답이다.

어휘

recipe 요리법 extract 추출물

2.

A: Can I have a new laptop?

B: Yours is fine, so don’t ask me _______________.

(a) buy things you have no need

(b) buying things for no need you have

(c) to buy things your need isn’t

(d) to buy things you have no need for

해석

A: 제가 새 노트북 컴퓨터를 사도 될까요?

B: 당신 것은 괜찮으니, 필요하지 않은 것들을 사달라고 저에게 요청하지 마세요.

해설

‘5형식 동사+목적어+목적격 보어’ 채우기

목적어와 목적격 보어를 취하는 5형식 동사 ask 뒤에 목적어(me)만 있고 목적격 보어 자리가 비어 있다. ask는 목적격 보어로 to부정사를 취하므로 to부정사 to buy를 포함한 (c)와 (d)가 정답의 후보이다. ‘당신이 필요 없는 것들을 사달라고 요청하지 마세요’라는 의미가 되는 것이 적절하므로 (d) to buy things you have no need for가 정답이다. (c)를 빈칸에 넣으면 ‘당신의 필요성이 아닌 것들’이라는 어색한 의미가 되므로 오답이다.

어휘

laptop 노트북 컴퓨터

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

The gymnast respects her trainer very much and follows _____ instructions are given to her.

(a) whatever

(b) however

(c) what

(d) which

해석

체조 선수는 그녀의 트레이너를 매우 존경하며 그녀에게 주어진 지시는 무엇이든 따른다.

해설

올바른 복합관계형용사 채우기

빈칸 뒤의 명사 instructions를 수식하여 ‘주어진 지시는 무엇이든’라는 의미가 되어야 하므로 ‘무엇이든’을 뜻하는 복합관계형용사 (a) whatever가 정답이다.

어휘

gymnast 체조 선수 respect 존경하다 trainer 트레이너, 조교 instruction 지시

4.

The class _____ visiting Brooklyn Museum next Friday.

(a) were

(b) was

(c) are

(d) is

해석

그 반은 다음 금요일에 Brooklyn 박물관을 방문할 예정이다.

해설

올바른 시제의 동사 채우기: 현재진행

단수 주어(The class) 뒤에 단수 동사가 와야 하므로 (b)와 (d)가 정답의 후보이다. 빈칸 뒤에 진행형 형태의 동사(visiting)가 왔고, 미래에 일어나기로 예정된 일을 나타내야 하므로 현재진행 시제를 visiting과 함께 완성하는 (d) is가 정답이다.

어휘

visit 방문하다 museum 박물관

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) In Greek mythology, Narcissus was a young man who was famous for his remarkable beauty.

(b) A nymph named Echo loved him very much, but Narcissus harshly rejected her affections.

(c) For his vanity, he cursed by the goddess Nemesis to fall in love with himself.

(d) Upon looking into a pool of water, he became so captivated by his reflection that he gazed at it until the end of his life.

해석

(a) 그리스 신화에서, Narcissus는 뛰어난 아름다움으로 유명한 청년이었다.

(b) Echo라는 이름의 요정은 그를 매우 사랑했지만, Narcissus는 그녀의 애정을 매몰차게 거절했다.

(c) 그의 자만심 때문에, 그는 Nemesis 여신에 의해 자기 자신과 사랑에 빠지도록 저주를 받았다.

(d) 연못을 들여다보는 순간, 그는 물에 비친 자신의 모습에 너무나 사로잡혀서 그의 삶의 마지막까지 그것을 뚫어지게 바라보았다.

해설

동사의 태가 틀린 문장 찾기

(c)에서 능동태 동사 cursed를 쓰면 틀리다. 타동사인 curse(cursed) 뒤에 목적어가 없고, 문맥상 ‘그가 저주를 받았다’라는 수동의 의미가 되어야 하므로 능동태 cursed는 수동태 was cursed로 바뀌어야 맞다. 따라서 (c) For his vanity, he cursed by the goddess Nemesis to fall in love with himself가 정답이다.

어휘

Greek 그리스의 mythology 신화 remarkable 뛰어난 nymph 요정 harshly 매몰차게

reject 거절하다 affection 애정 vanity 자만심, 허영심 curse 저주하다 captivate 사로잡히다

reflection 투영, 반사, 반영 gaze 뚫어지게 바라보다

.

.

.

.

.

정답

(a) / (d) / (a) / (d) / (c)

