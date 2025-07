2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: It seems Francis has decided to quit the team.

B: I don’t think there’s __________ to change his mind.

(a) to him anything we can say

(b) anything to him we can say

(c) him we can say anything to

(d) anything we can say to him

해석

A: Francis는 팀을 그만두기로 결정한 것 같아.

B: 그의 마음을 바꾸기 위해 우리가 할 수 있는 말이 없다고 생각해.

해설

올바른 어순 채우기

‘~가 있다’라는 의미의 가짜 주어 구문 there’s 뒤에는 진짜 주어가 와야 하므로, 주어 자리에 올 수 있는 대명사 anything으로 시작한 (b)와 (d)가 정답의 후보이다. 보기의 동사 say는 뒤에 ‘to + 사람’을 취하는 동사이므로 (d) anything we can say to him이 정답이다.

어휘

quit 그만 두다

2.

A: Who among your athletes _____ the fastest 400-meter runner?

B: It’s Liz. Her time of 46 seconds is the best in the team’s history.

(a) have been

(b) was

(c) are

(d) is

해석

A: 네 운동선수들 중에서 400미터를 가장 빨리 뛰는 선수가 누구야?

B: Liz야. 46초로 팀 역사상 최고지.

해설

주어에 수 일치하는 적절한 시제의 동사 채우기

문장의 주어가 단수인 the fastest 400-meter runner이므로 이에 수 일치하는 단수 동사 (b)와 (d)가 정답의 후보이다. ‘가장 빠른 선수가 누구냐’는 의미로 현재의 사실에 관해 묻고 있고, B가 현재시제(It’s)를 사용하여 답하고 있으므로 현재시제 (d) is가 정답이다.

어휘

athlete 운동 선수

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

A survey found that citizens of most countries are ___ about the possibility of too few tourists than the possibility of too many tourists.

(a) as worried

(b) most worried

(c) as far as worried

(d) far more worried

해석

한 조사는 대부분의 국가 시민들은 너무 많은 관광객의 가능성보다는 너무 적은 관광객 가능성에 대해 걱정하는 것을 알아냈다.

해설

올바른 비교급 채우기

빈칸 뒤에 than이 있고, 문맥상 ‘너무 많은 관광객의 가능성보다는 너무 적은 관광객 가능성에 대해 걱정하다’라는 의미가 되어야 하므로, 비교급 more worried를 포함한 (d) far more worried가 정답이다. 참고로 far는 비교급 앞에서 ‘훨씬’이라는 의미로 비교급 형용사를 강조하는 부사이다.

어휘

survey 조사 citizen 시민 possibility 가능성

4.

Albert Einstein remains influential to this day for _____ what many believe is one of the most ingenious scientific concepts, relativity.

(a) deduced

(b) deduce

(c) being deduced

(d) having deduced

해석

많은 사람들이 생각하기에, 가장 독창적인 과학적 개념 중의 하나인 상대성 이론을 추론해 냈기 때문에 알베르트 아인슈타인은 오늘날에 이르기까지 여전히 영향력을 갖는다.

해설

올바른 형태의 동명사 채우기

전치사 for 뒤에 빈칸이 있으므로, 전치사의 목적어 자리에 올 수 있는 동명사 (c)와 (d)가 정답의 후보이다. ‘Einstein이 상대성 이론을 추론해 낸 것은 ‘그가 여전히 영향력을 갖는 것’보다 이전 시점에 일어난 일이므로, 완료형 (d) having deduced가 정답이다. (c)를 빈칸에 넣으면 ‘상대성 이론을 추론되다’라는 어색한 의미가 되어 오답이다. 참고로 many believe는 ‘많은 사람들이 생각하기에’라는 의미로 삽입된 절이다.

어휘

remain 여전히 ~이다 influential 영향력을 갖는 deduce 추론하다

ingenious 독창적인 relativity 상대성(이론)

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) A: Can I walk from the hotel to Joey’s Restaurant?

(b) B: No, it’s quite far. You had to take either a cab or the bus.

(c) A: Which option do you think would be better?

(d) B: Well, if you’re on a budget, I’d recommend the bus.

해석

(a) A: 그 호텔에서 Joey의 레스토랑까지 걸어갈 수 있습니까?

(b) B: 아니요, 그곳은 꽤 멉니다. 택시나 버스 중 하나를 타셔야만 합니다.

(c) A: 어떤 것이 더 낫다고 생각하세요?

(d) B: 글쎄요, 만일 예산이 한정되어 있으시다면, 버스를 추천해 드리겠어요.

해설

동사의 시제가 틀린 문장 찾기

(b)에서 You로 시작하는 문장의 동사로 과거시제 had to가 오면 틀리다. (a)에서 ‘그 호텔에서 Joey의 레스토랑까지 걸어갈 수 있습니까?’라고 물었으므로, (b)에서 택시나 버스 중 하나를 타야만 갈 수 있다는 일반적인 사실을 나타내는 현재시제가 와야 한다. 따라서 (b)의 과거시제 had to는 현재시제 have to로 바뀌어야 맞다. 따라서 (b) B: No, it’s quite far. You had to take either a cab or a bus가 정답이다.

어휘

cab 버스 on a budget 예산이 한정된

.

.

.

.

.

정답

(d) / (d) / (d) / (d) / (b)

