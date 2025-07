이번 회에는 저희 책 Advanced Vocab에서 소개한 중상급 영단어들을 알려드립니다. 단어의 우리말 뜻을 기억하는 데에 그치지 않고, 난이도 있는 단어를 실제로 활용하는 단계까지 나아가 보기 바랍니다.

<생각, 연구, 조사, 학습>

1. skim [skím] 훑어보다

scum은 ‘건달’, ‘쓰레기 같은 사람’이라는 뜻을 지니는데, 원래는 ‘액체 위에 떠 있는 찌꺼기’를 의미한다. skim은 scum과 어원이 같은 단어로 원래 ‘액체에 떠 있는 찌꺼기를 걷어낸다’는 뜻이다. 찌꺼기를 걷어내듯 표면을 빨리 훑고 지나간다는 의미가 확대되어, 특히 책이나 문서를 빨리 훑어 보는 것을 일컫는다.

During her literature class, Wendy quickly skimmed her notes for the exact Tolstoy quote she wanted to reference.

문학 수업 시간에 웬디는 언급하고 싶은 톨스토이 인용구를 정확히 찾기 위해 노트를 빨리 훑어보았다.

● 나는 책을 사기 전에 꼭 목차를 훑어본다.

I always skim the table of contents before I buy a book.

2. substantiate [səbstǽnʃièit] 입증하다

‘실체’라는 뜻인 substance와 어원이 같으며, 실질적인 증거를 제시하여 어떤 사실을 입증한다는 의미를 지닌다. substantiate에서 파생한 unsubstantiated는 ‘근거 없는’이라는 뜻으로 쓰인다.

The employee came forward with video evidence to substantiate her accusations of the office manager's sexual misconduct.

회사 총무가 자신을 성희롱했다는 고발을 입증하기 위해서 그 여직원은 비디오 증거를 제시했다.

● 우리는 그 환경 단체가 제기한 의문점을 검토했으나 그 주장을 입증할 만한 증거를 찾지 못했다.

We have reviewed the allegations made by the environmental group and have found no evidence to substantiate its claims.

3. unravel [ʌ̀nrǽvəl] 풀다, 해명하다

un(not)+ravel(엉킨다는 뜻)로 구성된 단어로, 엉킨 것을 풀듯이 ‘해명하거나 이야기를 풀어나간다’는 의미를 지닌다. 사전을 찾아보면 ravel에 ‘엉키게 하다’와 ‘엉킨 것을 풀다’라는 뜻이 모두 있어 혼동스러운데, 뜨개질한 것을 풀어서 실타래를 만들고, 그 실타래를 다시 풀어서 뜨개질을 하는 과정을 생각해보면 이해할 수 있다. 보통 복잡한 것을 푼다는 뜻으로는 unravel을 쓴다.

Sherlock Holmes, the most famous detective in British Literature, could be counted upon to unravel any mystery with the help of Watson.

영국 문학에서 가장 유명한 탐정인 셜록 홈즈는 왓슨의 도움을 받아 어떤 미스터리도 해결할 것으로 믿어지는 사람이었다.

● 이야기가 전개될수록 캐서린은 점점 그 소설에 흥미가 생겼다.

As the story unraveled, Catherine grew increasingly interested in the novel.

4. vindicate [víndəkèit] 자신이 옳다는 것을 입증하다

‘복수한다’는 뜻인 avenge, revenge와 어원이 같다. ‘복수하다’에서 ‘자신의 결백을 입증해내다’로 의미가 확대되어, ‘다른 사람들이 잘못 알고 있는 점에 대해 자신이 맞다는 것을 증명하다’라는 의미로 쓰인다.

Having been found innocent of all charges, Charles told the reporters that he felt vindicated by the verdict and that he hoped to return to his normal life.

모든 혐의에 대해 무죄 판결을 받은 후 찰스는 기자들에게 평결로 자신이 옳았다는 것이 입증된 느낌이라며 일상생활로 돌아가고 싶다고

말했다.

● 12세 소녀를 강간한 죄로 감옥에서 거의 20년을 보낸 남성이 DNA 테스트 결과 무죄가 입증되었다.

DNA tests vindicated a man who was wrongly convicted of raping a 12-year-old girl and spent nearly 20 years in prison.

<언어, 의사소통>

1. allusion [əlúːʒən] 암시

동사형 allude는 al(to)+lude(prelude, ludicrous의 -lude로 play의 뜻)로 구성된 단어로, 흉내 내고 따라한다는 어원에서 유래하여 ‘언급하다’, ‘암시하다’라는 뜻을 지니게 되었다. 명사형 allusion은 ‘간접적 언급’이나 ‘암시’를 뜻한다.

The literary allusion to an obscure historical event went right over most readers' heads.

잘 알려져 있지 않은 역사적 사건을 문학적으로 암시한 것은 대부분의 독자들에게는 너무 어려웠다.

● 연방준비제도이사회 의장이 추가로 금리 인하를 암시하자 달러가 약세를 보였다.

The Fed Chairman’s allusion to a further rate-cut weakened the dollar.

2. contentious [kənténʃəs] 논쟁적인, 이론의 여지가 있는

‘논쟁하고 주장한다’는 의미를 지닌 contend의 형용사형으로, controversial처럼 문제가 논쟁을 초래한다는 뜻과, 사람이 논쟁적이라는 뜻으로 모두 쓰인다.

What started as a simple discussion about the movie soon became a heated and contentious argument.

그 영화에 대한 단순한 토론이 곧 논쟁적이고 열띤 말다툼이 되었다.

● 논쟁의 대상이었던 법안이 마침내 통과되었다.

The contentious bill was finally passed.

3. critique [kritíːk] 비평하다

criticism은 작품에 대한 ‘비평’을 의미하기도 하지만, 잘못을 찾아내기 위한 ‘비판’이라는 뜻도 지닌다. 반면, critique는 작품이나 작업을 평가한다는 의미만을 지니므로, ‘비판’을 뜻하는 criticism과는 다르다.

The professor asked his students to provide more constructive feedback when critiquing other students' works.

그 교수는 학생들에게 다른 학생들의 작품을 비평할 때 좀 더 건설적인 평가를 하라고 요청했다.

● 심사위원 5명의 비슷한 평가를 듣고 있자니 지루했다.

Listening to similar critiques from the five judges was a bit boring to me.