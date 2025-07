2) 파트 5 3문제

1. At present, the Perez and Ericta Law Firm has only two lawyers who ------- in intellectual property disputes.

(A) commend

(B) emerge

(C) specialize

(D) coincide

해석

현재 Perez and Ericta 법률 사무소는 지적 재산권 분쟁을 전문으로 하는 오직 2명의 변호사만을 보유하고 있다.

해설

동사 관련 어구 채우기 문제

‘현재 Perez and Ericta의 법률 사무소는 지적 재산권 분쟁을 전문으로 하는 오직 2명의 변호사만을 보유하고 있다’라는 문맥이 되어야 하므로 빈칸 뒤의 전치사 in과 함께 쓰여 ‘~을 전문으로 하다, 전공하다’라는 의미의 어구를 이루는 동사 (C) specialize가 정답이다. 참고로 (A) commend는 ‘칭찬하다’, (B) emerge는 ‘나타나다, 나오다’, (D) coincide는 ‘동시에 일어나다’의 의미임을 알아둔다.

어휘

at present 현재 lawyer 변호사 intellectual property 지적 재산권 dispute 분쟁, 논쟁

2. The results of a recent survey show that the high unemployment rate is ------- the biggest problem by respondents.

(A) considering

(B) consider

(C) considers

(D) considered

해석

최근 조사 결과는 높은 실업률이 응답자들에 의해 가장 큰 문제로 여겨진다는 것을 보여준다.

해설

태에 맞는 동사 채우기 문제

be동사 다음에 올 수 있는 동사의 -ing형 (A)와 p.p.형 (D)가 정답의 후보이다. that절의 주어(the high unemployment rate)와 동사(consider)가 ‘높은 실업률이 ~라고 여겨진다’라는 수동의 의미 관계이므로 빈칸 앞의 be동사(is)와 함께 수동태를 만드는 동사의 p.p.형인 (D) considered가 정답이다.

어휘

survey 조사, 검사 unemployment rate 실업률 respondent 응답자

3. The new marketing strategy was ------- effective, based on the results of the customer survey and the product sales.

(A) evidently

(B) evident

(C) evidence

(D) evidential

해석

고객 여론 조사와 제품 판매 결과에 따르면, 그 새로운 마케팅 전략은 분명히 효과적이었다.

해설

부사 자리 채우기 문제

빈칸 뒤의 형용사(effective)를 꾸며줄 수 있는 것은 부사이므로, ‘분명히, 명백하게’라는 뜻의 부사 (A) evidently가 정답이다. 형용사 (B)와 (D), 동사 또는 명사 (C)는 형용사를 꾸며줄 수 없다.

어휘

strategy 전략 effective 효과적인, 효율적인 customer survey 고객 여론 조사

product 제품, 상품

.

.

.

.

.

정답

(C) / (D) / (A)

✅ 수강료 최대 300% 환급받고 토익+취업 스펙 한 번에 완성

▶ https://gouk.kr/vE793O

✅토익초보 맞춤 커리큘럼으로 한 달 만에 목표 달성! 수강료+응시료 0원

▶ https://gouk.kr/bL24aw

✅회원가입만 해도 토익 LC+RC+VOCA 인강+토스인강까지 전원 지급!

▶https://gouk.kr/qekGOi