1. ------- finding a problem with the engine in its latest model, Nelsa Motorcycles announced a recall of the bike.

(A) After

(B) Despite

(C) Unless

(D) Beside

해석

자사의 최신 모델에서 엔진 결함을 발견한 후에, Nelsa Motorcycles사는 그 오토바이의 회수를 발표했다.

해설

부사절 접속사 채우기 문제

이 문장은 주어(Nelsa Motorcycles)와 동사(announced), 목적어(a recall of the bike)를 모두 갖춘 완전한 문장이므로 빈칸 이하(------- finding a problem with the engine in its latest model)는 수식어 거품으로 보아야 한다. 수식어 거품 자리에 온 분사구문(finding a problem with the engine in its latest model) 앞에 올 수 있는 것은 부사절 접속사이므로 (A)와 (C)가 정답의 후보이다. ‘자사의 최신 모델에서 엔진 결함을 발견한 후에, Nelsa Motorcycles사는 그 오토바이의 회수를 발표했다’라는 문맥이 되어야 하므로 (A) After(~ 후에)가 정답이다. (C) Unless(~하지 않는 한)를 사용할 경우 어색한 문맥이 된다. 전치사 (B)와 (D)는 분사구문을 이끌 수 없다.

어휘

latest 최신의, 최근의 announce 발표하다, 알리다 recall 회수, 소환

2. A good presenter ------- possible questions that the audience might have and prepares answers ahead of time.

(A) anticipates

(B) peaks

(C) continues

(D) complies

해석

훌륭한 발표자는 청중이 가질 수 있는 가능한 질문들을 예상하고 사전에 답변들을 준비한다.

해설

동사 어휘 문제

‘훌륭한 발표자는 청중이 가질 수 있는 가능한 질문들을 예상하고 사전에 답변들을 준비한다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘예상하다, 예기하다’라는 뜻의 동사 anticipate의 3인칭 단수형인 (A) anticipates가 정답이다. 참고로 (B)의 peak은 ‘정점에 도달하다’, (C)의 continue는 ‘계속하다’, (D)의 comply는 ‘(규칙 등에) 응하다, 준수하다’의 의미임을 알아둔다.

어휘

audience 청중, 관중 prepare 준비하다 ahead of time 사전에, 미리

3. The supervisor ------- expects the new plant workers to know how to handle complex machinery without completing their training first.

(A) hardly

(B) both

(C) tightly

(D) soon

해석

그 감독관은 새 공장 직원들이 그들의 교육을 먼저 마치지 않고 복잡한 기계를 다루는 방법을 알 것이라고는 거의 기대하지 않는다.

해설

부사 어휘 문제

‘그 감독관은 새 공장 직원들이 복잡한 기계를 다루는 방법을 알 것이라고는 거의 기대하지 않는다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘거의 ~않다’라는 뜻의 부사 (A) hardly가 정답이다. 참고로 (B) both는 ‘둘 다, 모두’, (C) tightly는 ‘꽉, 빽빽이’, (D) soon은 '곧, 머지않아‘의 의미임을 알아둔다.

어휘

supervisor 감독관, 관리인 expect 기대하다, 예상하다 handle 다루다, 처리하다 complex 복잡한 machinery 기계, 장치 complete 마치다, 완료하다; 완전한

정답

(A / (A) / (A)

