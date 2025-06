2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: What does Mel do?

B: __________ in graduate school since last year.

(a) He is enrolled

(b) He was enrolled

(c) He‘ll be enrolled

(d) He’s been enrolled

해석

A: Mel은 무슨 일을 하나요?

B: 그는 작년부터 대학원에 다니고 있어요.

해설

적절한 시제의 동사 채우기: 현재완료

‘작년 이래로’라는 의미로 since last year가 쓰였으므로, 과거부터 현재까지 어떤 일이 계속되었음을 나타내는 현재완료 시제가 포함된 (d) He’s been enrolled가 정답이다.

어휘

graduate school 대학원 enroll 입학시키다, 입학하다

2.

A: Should I quit my job to work at home instead?

B: It’s your choice, but I’ll support _____ you choose to do.

(a) whichever

(b) whatever

(c) which

(d) that

해석

A: 집에서 일하기 위해 직장을 그만두어야 할까?

B: 네 선택이지만, 네가 무엇을 선택하든 간에 나는 너를 지지할 거야.

해설

적절한 복합관계대명사 채우기

‘네가 무엇을 선택하든지 간에’라는 의미가 되어야 하므로 ‘무엇이든’을 뜻하는 (a)와 (b)가 정답의 후보이다. 복합관계대명사가 가리키는 대상의 범위가 특별히 정해져 있지 않으므로 (b) whatever가 정답이다.

어휘

choice 선택

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

The economic crisis is affecting the entire country, _____ several companies and organizations to lay off employees.

(a) forced

(b) forcing

(c) it forced

(d) to force

해석

경제 위기는 여러 기업들과 기관들이 직원들을 해고하게 하면서, 나라 전체에 영향을 미치고 있다.

해설

올바른 형태의 분사구문 채우기

주어(The economic crisis), 동사(is affecting), 목적어(the entire country)를 모두 갖춘 완전한 문장이므로, 수식어 거품을 이끌 수 있는 분사 (a)와 (b)가 정답 후보이다. 주절의 주어 The economic crisis와 분사 구문의 force가 ‘경제 위기는 여러 기업들과 기관들이 직원들을 해고하게 하면서’라는 의미의 능동 관계이므로, 현재분사 (b) forcing이 정답이다.

어휘

economic crisis 경제 위기 lay off 해고하다

4.

At the park, families gathered around to watch the ducks ___________ in the pond.

(a) splashed

(b) splashing

(c) to splash

(d) being splashed

해석

공원에서, 가족들은 오리들이 연못에서 첨벙대며 헤엄치는 것을 보기 위해 모여들었다.

해설

목적격 보어 자리 채우기

목적어와 목적격 보어를 취하는 동사 watch 뒤에 목적어(ducks)만 있고, 목적격 보어 자리가 비어 있으므로, 보어 자리에 올 수 있는 분사 (a)와 (b)가 정답의 후보이다. 5형식 지각 동사 watch는 목적격 보어로 동사원형 또는 현재분사를 취할 수 있다. 문맥상 목적어(the ducks)와 목적격 보어가 ‘오리들이 연못에서 첨벙대며 헤엄친다’라는 능동 관계에 있으므로, 현재분사 (b) splashing이 정답이다.

어휘

gather around 모여들다 pond 연못 splash 첨벙대며 헤엄치다, 튀기다

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) A: Is there a subway station near the airport?

(b) B: Yes. The closest one is the Blue Line at Dover Boulevard.

(c) A: Do you know what is the subway schedule?

(d) B: I think that subways leave the station every five to ten minutes.

해석

(a) A: 공항 근처에 지하철역이 있습니까?

(b) B: 네. 가장 가까운 곳은 Dover Boulevard에 있는 Blue Line입니다.

(c) A: 혹시 지하철 시간표가 어떤지 알고 계십니까?

(d) B: 제 생각에 지하철은 역에서 5분에서 10분마다 떠나는 것 같습니다.

해설

간접 의문문 어순이 틀린 문장 찾기

(c)에서 ‘의문사 + 동사 + 주어’의 어순이 이어지면 틀리다. 다른 문장(Do you know)에 포함된 의문문인 간접 의문문은 ‘의문사 + 주어 + 동사’의 어순으로 와야 하므로, what is the subway schedule이 what the subway schedule is로 바뀌어야 맞다. 따라서 (c) A: Do you know what is the subway schedule?이 정답이다.

어휘

subway station 지하철역

.

.

.

.

.

정답

(d) / (b / (b) / (b) / (c)

