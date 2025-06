2) 파트 5 3문제

1. Most supermarkets carry similar items, but some stores sell their products at ------- higher prices than the others.

(A) rapidly

(B) slightly

(C) closely

(D) mutually

해석

대부분의 슈퍼마켓들은 비슷한 물건들을 취급하지만, 일부 가게들은 그들의 상품을 다른 가게보다 약간 더 비싼 가격에 판매한다.

해설

부사 어휘 문제

‘대부분의 슈퍼마켓들은 비슷한 물건들을 취급하지만, 일부 가게들은 그들의 상품을 다른 가게보다 약간 더 비싼 가격에 판매한다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘약간, 조금’이라는 뜻의 부사 (B) slightly가 정답이다. 참고로 (A) rapidly는 '빨리’, (C) closely는 ‘꽉, 밀접하게’, (D) mutually는 ‘상호 간에, 서로’의 의미임을 알아둔다.

어휘

carry 취급하다, 지니다, 나르다 product 상품, 생산품 price 가격

2. After the successful relocation sale, there was ------- left in the store’s warehouse that needed to be moved to its new location.

(A) little

(B) a lot of

(C) many

(D) all

해석

그 성공적인 이전 세일 후에, 가게의 새 지점으로 옮겨져야 할 것이 창고에 거의 남아있지 않았다.

해설

부정대명사 채우기 문제

빈칸 앞에 3인칭 단수 동사(was)가 왔으므로 3인칭 단수 동사와 함께 쓰일 수 있는 (A), (D)가 정답의 후보이다. ‘그 성공적인 이전 세일 후에, 가게의 새 지점으로 옮겨져야 할 것이 창고에 거의 남아있지 않았다’라는 문맥이 되어야 하므로 (A) little(거의 없음)이 정답이다. (D) all(모두)을 사용할 경우 각각 ‘그 성공적인 이전 세일 후에, 가게의 새 지점으로 옮겨져야 할 것이 창고에 모두 남아있었다’라는 어색한 문맥이 된다. 참고로 (C) many(많은 것)는 가산 명사를 대신하여 복수 동사와 함께 쓰이며, (B) a lot of(많은)는 명사 앞에 오는 수량 표현이므로 답이 될 수 없다.

어휘

successful 성공적인 relocation 이전, 재배치 warehouse 창고

3. Claradin Industries was issued a fine after inspectors discovered that its factory was releasing pollutants beyond the ------- level.

(A) acceptably

(B) acceptability

(C) acceptable

(D) acceptableness

해석

Claradin Industries사는 조사관들이 그들의 공장이 허용할 수 있는 수준 이상으로 오염 물질을 방출하고 있었다는 것을 발견한 후에 벌금을 부과받았다.

해설

형용사 자리 채우기 문제

정관사(the)와 명사(level) 사이에 올 수 있는 것은 형용사이므로 ‘허용할 수 있는, 용인할 수 있는’이라는 뜻의 형용사 (C) acceptable이 정답이다. 부사 (A), 명사 (B)와 (D)는 형용사 자리에 올 수 없다.

어휘

issue 부과하다, 발행하다 fine 벌금 inspector 조사관, 검사관 discover 발견하다

release 방출하다 pollutant 오염 물질 acceptability 수락할 수 있음, 받아들일 수 있음

acceptableness 용인할 수 있음, 허용 가능함

정답

(B) / (A) / (C)

