이번 회에는 저희 책 Advanced Vocab에서 소개한 중상급 영단어들을 알려드립니다. 단어의 우리말 뜻을 기억하는 데에 그치지 않고, 난이도 있는 단어를 실제로 활용하는 단계까지 나아가 보기 바랍니다.

<상실, 포기>

1. renounce [rináuns] 포기하다

re(against)+nounce(announce의 -nounce로 report의 뜻)로 구성된 단어다. ‘반대되는 선언을 하다’라는 어원에서 유래하여, 차지하고 있는 자리나 입장을 포기한다는 의미를 지닌다.

Michael publicly renounced his former allegiance to the Democratic Party, as he was now running for office as a Republican.

마이클은 공화당원으로 선거에 출마하므로 민주당에 대한 이전의 충성은 공개적으로 포기했다.

● 몽골은 1992년 사회주의를 포기한 새 헌법을 채택하고 시장 경제로의 전환을 추진했다.

In 1992, Mongolia adopted a new constitution that renounced socialism and accelerated its transition to a market economy.

2. succumb [səkʌ́m] 굴복하다

sub(down)+cumb(incumbent의 -cumbent와 같은 어원으로 lie down의 뜻)로 구성된 단어다. ‘~밑에 위치하다’, ‘가라앉다’라는 뜻에서 유래하여, 안 좋은 일에 굴복하는 것을 표현한다. 주로 succumb to의 형태로 쓴다.

Angela succumbed to peer pressure and began smoking even though she knew her parents would likely be very disappointed in her.

안젤라는 부모님이 자신에게 매우 실망할 것이라는 점을 알면서도 또래들의 압력에 굴복해서 담배를 피우기 시작했다.

● 스포츠 중계도 곧 3D의 유혹에 굴복하게 될 것이다.

Sports coverage will succumb to the temptation of 3D soon.

3. susceptible [səséptəbl] ~에 약한, 영향을 받는

보통 전치사 to와 같이 써서 ‘~에 취약한’, ‘~의 영향을 잘 받는’이라는 의미를 지닌다.

In particular, the elderly, children and those with weak immune systems are most susceptible to the H1N1 virus.

특히 노인과 아동, 면역 기능이 약한 사람이 신종 플루에 더 취약하다.

● 무선 네트워크가 유선 네트워크보다 해커들의 공격에 훨씬 취약하다.

Wireless networks are far more susceptible to hackers than wired networks.

<생각, 연구, 조사, 학습>

1. brood [brúːd] 숙고하다

‘새가 알을 품다’라는 의미가 발전하여 ‘어떤 생각을 마음에 품다’라는 말이 되었다. 다소 심각하고 우울한 기분으로 뭔가를 깊게 생각하는 모양을 표현할 때도 쓴다.

James Dean became popular for his rebellious yet brooding personality.

제임스 딘은 반항적이면서도 깊게 생각하는 듯한 모습으로 유명해졌다.

● 과거의 실수를 너무 깊게 생각하지 말라.

Don’t brood over past mistakes.

2. conjecture [kəndʒéktʃər] 추측

con(together)+jecture(‘투사하다’, ‘던지다’라는 뜻인 project의 -ject와 같은 어원으로 throw를 의미함)로 구성된 단어다. ‘같이 던지다’라는 어원에서 유래하여, ‘불확실한 증거에 의한 추측이나 추정’이라는 뜻으로 쓰인다.

Caroline's tabloid reporting was largely based on quotes from unnamed sources, innuendo and wild conjecture.

캐럴라인에 대한 타블로이드 신문의 보도는 대부분 출처 불명의 인용이나 빈정대는 암시, 황당한 추측에 기반한 것이었다.

● 시장은 유럽 중앙은행이 유로화의 추가 하락을 막기 위한 조치를 취할 것이라고 추측하고 있다.

There is some conjecture in the market that the European Central Bank will take steps to stop the Euro from dropping further.

3. construe [kənstrúː] 이해하다

construct와 어원이 같으며, ‘하나씩 쌓아서 건축하듯이 의미를 쌓아간다’는 뜻에서 유래한 단어다. ‘이해하다’, ‘해석하다’라는 의미를 지니며, 반대말 misconstrue는 ‘오해하다’라는 뜻이다.

This is a vocabulary-building book and nothing provided herein should be construed as an offer to buy or sell securities of any kind.

이 책은 어휘 학습서이므로 이 책이 제공하는 어떤 내용도 어떤 종류의 증권을 사거나 팔라는 권유로 해석되어서는 안 된다.

● 지미는 제니의 친절함이 그녀가 자신에게 관심이 있다는 의미인 것으로 오해했으나 실은 제니는 거의 모든 사람에게 친절했다.

Jimmy misconstrued Jenny's friendliness to mean that she was interested in him, but in fact, she was friendly to nearly everyone.

4. delve [délv] 탐구하다

delve는 ‘파다(dig)’라는 뜻에서 유래한 단어다. delve into의 형태로 쓰여 ‘뭔가를 캐내기 위해 조사하다’, ‘탐구하다’라는 의미를 지닌다.

The Truth Commission said that delving deeply into atrocities committed during the Korean War will likely bring about painful memories.

진실화해위원회는 한국전쟁 당시의 잔학 행위를 깊이 조사하는 것은 아픈 기억들을 되살릴 수도 있다고 말했다.

● 그 책은 그 국가 전직 대통령들의 개인적인 삶을 파헤치고 있다.

The book is delving into the personal lives of the country’s former presidents.